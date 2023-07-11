بيروت - أحمد عز الدين



أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه لأي تعديل لاتفاق «الطائف» وقال لقد عشنا ومتنا حتى أنجزنا الاتفاق، وأقول لمن يريد تغييره «فليقعد عاقل احسن له»، مشيرا الى ان التدويل يحتاج الى توافق داخلي، فالحوار خيار يجب ألا يسقط من حسابات كل الاطراف، وفي اشارة الى خيمة «حزب الله» في مزارع شبعا قال «الخيم موجودة على أرض لبنانية والمطلوب من المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701 والانسحاب من الشطر الشمالي لقرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا.



وتحدث بري خلال استقباله نقيب محرري الصحافة جوزيف القصيفي واعضاء مجلس النقابة فاستهل كلامه بالقول: الصحة بخير ولكن صحة البلد للأسف ليست بخير.



وسأل هل طبقنا الطائف كي ندعو إلى تغييره؟ فلنطبق هذا الاتفاق بكل بنوده وخاصة الاصلاحية منها لاسيما اللامركزية الإدارية، وقانون للانتخابات خارج القيد الطائفي، وإنشاء مجلس للشيوخ.



وفي ملف رئاسة الجمهورية جدد الرئيس بري التأكيد على أنه لا مناص إلا بالتوافق والحوار، لافتا الى ان التدويل مع كل الاحترام لغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يحتاج الى توافق داخلي، فالحوار الداخلي خيار يجب ألا يسقط من حسابات كل الاطراف، لافتا الى انه ينتظر عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان كي يبني على الشيء مقتضاه في الملف الرئاسي لجهة الحوار ومكانه وشكله وزمانه أو لجهة تحديد موعد لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهوريه.



وردا على سؤال حول أزمة حاكمية مصرف لبنان، قال: هناك مبدأ في كل دول العالم بأن الضرورات تبيح المحظورات وهناك نص دستوري يتحدث عن المعنى الضيق لتصريف الاعمال، انه لا يعني بأي شكل من الأشكال الانحدار نحو الفراغ.



واشار الى ان رئيس الحكومة قد اختار موقفا آخر ورغم أنني على موقفي بتطبيق الدستور بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال، لكنني سوف أحترم ما اعلنه رئيس الحكومة في هذا المجال لجهة انه لا تعيين ولا تمديد.



وحول التطورات الأخيرة في الجنوب على الخيمتين وضم اسرائيل للشطر الشمالي لقريه الغجر، قال الرئيس بري: الخيم موجودة على أرض لبنانية والمطلوب من المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701 والانسحاب من الشطر الشمالي لقرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا نقطة الـ «B1».