حوار: مجدي عبدالرحمن



دعا رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب معتز محمود علي حسن حكومــة د. مصطفى مدبولي إلى إصدار تعديل تشريعي عاجل خاص بقانون استيراد المصريين في الخارج للسيارات معفاة من كل الرسوم والضرائب ودون تحديد مدة زمنية لسريانه، مضيفا في حوار خاص مع «انباء مصرية» ان فتح الباب امام استيراد المصريين لسيارات من الخارج دون تحديد مدى زمني سيسهم في زيادة حصيلة مصر من العملة الاجنبية، قائلا: لن تقل تحويلاتهم الى مصر عن مليار دولار سنويا، وإلى تفاصيل الحوار:



وماذا دعاك الى المطالبة باستصدار هذا التشريع؟



٭ ان تحديد مدى زمني لاستيراد السيارات يعني ان تكون الاستفادة منه قاصرة على عدد من المصريين في الخارج دون الباقي، وهذا بالطبع يخفض من حصيلة العملة الصعبة، كما انك تعلم يا اخي ان عدد المصريين في الخارج يقدر بنحو ما بين 13 و14 مليون مصري ومصرية وان هناك يكاد يكون يوميا عائدون نهائيا وهناك عائدون بصفة مؤقتة لقضاء الاجازة وهناك مسافرون للعمل يكاد يكون بصفة يومية، فكيف نقصر الفائدة على عدد معين، اننا بذلك نحرم المصريين من هذه الميزة او تحقيق عنصر الفائـدة للجميع وبذلك يكون هناك خلل في المساواة.



هل ترى ان المهاجرين بصفة دائمة في المجتمعات الاوروبية او غيرها يمكن ان يحققوا الاستفادة من هذا القانون؟



٭ بصراحة، يمكن ذلك لو فتحنا الباب امام هؤلاء لاستيراد سيارة واحدة لكل منهم تكون لصالح احد اقاربه وليكن تحديدا من الدرجة الاولى والثانية والثالثة كهدية له على ان يمتنع مالك السيارة عن البيع قبل مرور خمس سنوات على الاقل وبذلك نكون قد وسعنا دائرة الاستفــادة وضاعفنا على الاقل من حصيلة العملة الصعبة التي نحن في احتياج اليها.



كيف يمكن للمصريين في الخارج ان يزيدوا من الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي في مجال الصناعة؟



٭ انني ومن هنا وعبر جريدتكم أطالب الحكومة بأن تعلن عن آلاف من المشروعات مدروسة الجدوى الاقتصادية التي يمكن للمصريين المشاركة فيها وإقامتها في صورة شركة مساهمة وبذلك يمكن ان نحقق هدفين الاول ان يشارك المصري في الخارج في مسيرة التنمية بالداخل، والثاني هو ان يسهموا في توفير آلاف فرص العمل للشباب.