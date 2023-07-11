

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق تحديث جديد لتطبيقه الخاص للخدمات المصرفية عبر الأجهزة الذكية والذي يتضمن باقة منوعة من الحلول والخدمات الرقمية المميزة الجديدة لعملائه لمنحهم تجربة مصرفية رقمية فريدة ومريحة لإتمام معاملاتهم المصرفية بصورة يومية عبر التطبيق ضمن أعلى مستويات الراحة والأمان.



وقال مدير أول تطوير المنتجات بإدارة الخدمات الرقمية في البنك عبدالعزيز الوزان إن التحديث الجديد يأتي في إطار التحسين والتطوير المستمر الذي يجريه البنك لتوفير قيمة مضافة لعملائه بما يتماشى مع أحدث متطلبات التكنولوجيا المصرفية وبالشكل الذي يلبي احتياجات حياتهم اليومية.



وأضاف أن تحديث 6.35 الجديد يتضمن باقة منوعة من الحلول والخدمات الرقمية المميزة المعدة خصوصا ليقوم العملاء بإجراء معاملاتهم المصرفية المختلفة من خلاله بكل سهولة ويسر، مما يوفر الوقت والجهد.



ويتضمن التحديث خدمة «تجوري التوفير» الجديدة التي تأتي لتشجيع العملاء على التوفير وتمكنهم من إنشاء تجوري لكل هدف يرغب العميل بالتوفير له وتحقيقه سواء للسفر أو لشراء منتج معين أو غيرهما من الأهداف، كذلك توفر هذه الخدمة المرونة للوصول للمبلغ النهائي لأي هدف مع إمكانية رؤية تفاصيل العمليات لكل تجوري.



وعند قيام العميل بتحديد اسم أو صورة للتجوري، يقوم التطبيق بتعريف العميل بالمبلغ المطلوب سداده شهريا والمدة الزمنية اللازمة للوصول إلى الهدف النهائي.



من ناحية أخرى، أوضح الوزان أن التحديث يتضمن بطاقة بوبيان للعملات المتعددة التي تعد الحل الأمثل لإجراء العمليات المصرفية أثناء السفر، والتي تتيح إمكانية إضافة 13 عملة لأهم الوجهات السياحية إلى البطاقة.



كذلك يمكن للعملاء إضافة 5 محافظ بعملات مختلفة، بما يناسب متطلبات عملياتهم الشرائية أثناء السفر أو عبر الإنترنت بكل سهولة وأمان.



وأشار الى أنه بإمكان العميل طلب البطاقة بسهولة من خلال التطبيق، حيث سيتمكن من الاختيار بين تسلم البطاقة من الفرع أو توصيلها إليه، كما يمكن للعميل تفعيل البطاقة وضبط الرقم السري وسهولة إدارة محافظ العملات كالتحويل بين المحافظ، وإضافة أو حذف أو إعادة ترتيب المحافظ باستخدام التطبيق.



واستكمل قائلا: قمنا بإضافة خدمة جديدة تسهل على العميل تعبئة بطاقاته الائتمانية والمسبقة الدفع والرقمية بشكل تلقائي عند الوصول إلى رصيد معين دون الحاجة الى تعبئتها يدويا.