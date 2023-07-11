

استمراراً لريادته في عالم التواصل الاجتماعي على مستوى القطاع الخاص في الكويت والتي بدأها منذ 16 عاما، أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن إطلاق صفحته على منصة «ثريدز» التابعة لمنصة «إنستغرام»، وستحتوي المنصة على كل ما يقدمه «بيتك» من خدمات مصرفية وتقنية وعروض للعملاء بالإضافة إلى الجوائز والتقديرات العالمية والأخبار الاقتصادية وفعاليات البنك مع المجتمع.



وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار حرص «بيتك» على التواجد بمختلف القنوات الإلكترونية بما في ذلك قنوات التواصل الاجتماعي، ضمن استراتيجيته بأن يكون دائما الأقرب الى العملاء والجمهور، بهدف الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم والتعرف أكثر على اهتماماتهم والتفاعل معها، وكذلك مشاركتهم المناسبات والفعاليات التي تهم المجتمع بمختلف شرائحه.



ويعتبر تطبيق «ثريدز» أحد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي التي ذاع صيتها مؤخرا، ويتيح التطبيق للمستخدمين مشاركة المنشورات النصية بالإضافة الى نشر الصور ومقاطع الفيديو أيضا.



وزاد عدد متابعي قنوات «بيتك» على مختلف منصات التواصل الاجتماعي ليصل الى أكثر من مليون وربع المليون متابع، كما زادت نسبة التفاعل والارتباط بشكل ملحوظ، الأمر الذي يؤكد تميز المحتوى الذي يقدمه «بيتك» وتنوعه وشموليته، حيث يغطي الخدمات والمنتجات المصرفية، والحملات التوعوية، والجوائز والمسابقات، والأنشطة الشبابية والطلابية، والتفاعل مع المناسبات الوطنية والمجتمعية والأيام العالمية، ونشر الثقافة المالية في المجتمع، والتعريف باستخدام الحلول الرقمية التي يطلقها البنك، ومواعيد عمل فروع ومعارض «بيتك»، الى جانب نشر أخبار البنك، وغير ذلك.



كما يوظف «بيتك» قنواته على منصات التواصل الاجتماعي لمساعدة العملاء والرد على استفساراتهم بمختلف الأوقات والأماكن من خلال فريق تواصل اجتماعي متخصص، ما يعزز الترابط والتفاعل بين «بيتك» وعملائه، ويسهم في تقديم افضل الخدمات لتحقيق أعلى مستويات رضا العميل.