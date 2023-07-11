أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) إطلاق حملة «مواسم من المفاجآت»، ابتداء من شهر يوليو حتى نهاية السنة، وتهدف الحملة إلى مكافأة جميع عملائه من حاملي بطاقات فيزا الائتمانية ومسبقة الدفع والسحب الآلي، حيث سيتوج 70 عميلا محظوظا بسحوبات شهرية خاصة وجوائز مميزة على مدار الحملة، علما أن أول السحوبات سيكون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.



وبهذه المناسبة، قالت مدير المنتجات بإدارة التحول الرقمي والابتكار في KIB ليلى نصرالله: KIB يؤكد التزامه الدائم بمكافأة عملائه من خلال تقديم كل ما هو جديد في عالم المزايا والخدمات والمنتجات المصرفية الفريدة، ومن خلال التعاون مع فيزا في شراكة استراتيجية تمتد حتى نهاية العام سيتم تقديم مكافآت وحملات حصرية لحاملي بطاقات فيزا.



بدوره، قال مدير مكتب فيزا بالكويت أنكوش ديفيدسون: مع عودة موسم الصيف وحسب توقعاتنا بتجاوز مستويات الطلب على السفر مما كان عليه قبل الجائحة، فإن هذا هو الوقت الأمثل لتقديم هذا العرض الترويجي الحصري لحاملي بطاقات فيزا من KIB.



وانطلقت مفاجأتنا الأولى لموسم الصيف في 9 يوليو 2023، حيث تم تتويج 5 عملاء محظوظين بجائزة «أبحر حول العالم مع KIB»، وهي عبارة عن رحلة بحرية أوروبية لمدة 7 ليال لشخصين على متن إحدى سفن رويال كاريبيان الفاخرة.



ويتأهل العملاء تلقائيا وبشكل فوري، دون الحاجة للتسجيل، مع فرصة للفوز في كل سحب ضمن حملة «مواسم من المفاجآت»، وذلك عند استخدامهم بطاقات فيزا الائتمانية أو مسبقة الدفع أو السحب الآلي من KIB لإنجاز عمليات الدفع مقابل مشترياتهم بقيمة 250 دينارا، على الأقل، داخل الكويت أو خارجها، خلال كل موسم.