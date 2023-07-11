شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك»، في حفل تخرج الدفعة الرابعة من حملة «شركاء لتوظيفهم» المعنية بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريبهم تدريبا نوعيا لإعدادهم للانخراط بسوق العمل، والذي أقيم برعاية وزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس سعود المالك الصباح، وحضور عدد من المسؤولين والقياديين من جهات مختلفة، وبتنظيم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.



وجرى تكريم «بيتك» لجهوده المتواصلة في تأهيل الشباب الكويتي من ذوي الاحتياجات الخاصة وحرصه على رعاية وتقدير هذه الشريحة من أبناء المجتمع، الى جانب حرصه على دعم سوق العمل والمشاركة الفعالة مع مؤسسات الدولة بما يسهم في تحقيق أهداف وطنية مشتركة في التنمية الاقتصادية وتوجيه وتحفيز ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل في القطاع الخاص.



ويحرص «بيتك» على هذه المشاركات والمبادرات التي تلعب دورا كبيرا في تعزيز سجله الحافل في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بمختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية، كما يشارك «بيتك» في مؤتمرات وفعاليات مختلفة مخصصة لهذه الشريحة المجتمعية، مع التركيز على الرعاية المطلوبة لهم وعرض مواهبهم وقدراتهم ومهاراتهم.



وفي مجال التدريب والتوظيف، يتم اختيار البرامج والفرص الوظيفية المناسبة لقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة بدقة مع مراعاة إمكانياتهم والفروق الفردية لهم بالتناسب مع اهتماماتهم وميولهم وتسخير الإمكانيات لإنجاح برامجهم من خلال الكوادر المصرفية المتميزة في «بيتك» لتدريبهم وتأهيلهم بما يزيد قدراتهم على العمل والإنتاج والمساهمة في تنمية المجتمع.



ويعد البرنامج التدريبي الذي نظمه «بيتك» لأعداد كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، الأول من نوعه لمثل هذه الشريحة، حيث استهدف الارتقاء بقدرات المشاركين، وإطلاق إمكانياتهم نحو تحقيق الأهداف بأفضل الوسائل المناسبة.