في إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، يواصل بنك الخليج دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» للعام الثالث على التوالي، وذلك من خلال بث ونشر المواد التوعوية والتثقيفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للبنك، فضلا عن وسائل الإعلام الأخرى.



استعرض مسؤول الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج محمد الحبشي جملة من النصائح للعملاء أثناء السفر، وذلك لضمان استخدام بطاقاتهم المصرفية بأمان والاستمتاع بالخدمات المصرفية العديدة التي يوفرها بنك الخليج.. وهي كما يلي:



٭ لا تشارك أبدا رقمك السري أو رمز التفعيل (OTP) مع أي شخص.



٭ التأكد من قراءة محتويات رسالة (OTP)، اسم المتجر والمبلغ المراد دفعه قبل استخدام رمز التفعيل (OTP) في عملية الدفع.



٭ تأكد من أن لديك حدودا ائتمانية كافية، وتحقق من رصيد حسابك باستمرار.



٭ عند استخدامك أجهزة الصراف الآلي استخدم كف يدك كساتر أثناء إدخال الرقم السري ولا تطلب أي مساعدة من أي شخص في حال مواجهتك أي مشكلة من الجهاز أثناء السحب.



٭ عند قيامك بأي عملية دفع تأكد من المبلغ الذي ستقوم بدفعه قبل إدخال الرقم السري.



٭ تابع مصروفاتك واستخداماتك للبطاقة أثناء سفرك باستمرار عبر التطبيق المصرفي للهاتف.



٭ في حالة ضياع أو فقدان بطاقتك قم بإيقاف البطاقة عبر التطبيق المصرفي للهاتف أو الاتصال بخدمة العملاء الهاتفية.



٭ في حالة مواجهتك لأي مشكلة تتعلق بالبطاقات، اتصل فورا بمركز خدمة العملاء الهاتفية.



٭ يوصى دائما بالدفع بالعملة المحلية للبلد الذي تزوره.



٭ قم بتغيير الرقم السري بعد العودة من السفر ومراجعة كل كشوف الحسابات الخاصة ببطاقتك، وفي حال وجود أي اختلاف يجب الاتصال بالبنك فورا.