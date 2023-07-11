تقديرا لجهوده الاستثنائية في حماية عملائه ومكافحة الاحتيال، حصد البنك الأهلي المتحد جائزة التميز في حماية العملاء ومكافحة الاحتيال من مجلة ميد العالمية، المرموقة ضمن جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023.



وقد نال البنك هذه الجائزة استنادا الى تطبيق التدابير الأمنية المتقدمة وأنظمة الكشف عن الاحتيال وبروتوكولات حماية العملاء التي يطبقها، والتي لاقت تقديرا كبيرا من الشركات التنظيمية والعملاء كمؤسسة مالية رائدة في السوق في هذه المجالات.



وقد فاز البنك بهذه الجائزة بعد قيام لجنة تحكيم مستقلة من مجلة ميد، بتقييم كل المرشحين للجائزة والمفاضلة بينهم من خلال نقاط لكل جانب من جوانب التميز لدى جميع المرشحين ثم يتم دمج النقاط، ومقارنتها ببعضها بعضا لتحديد البنك الفائز.



وبهذه المناسبة، تقدمت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة بالبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي بالتهنئة لفريق العمل الذي ساهم في تحقيق هذا النجاح، مؤكدة أن الحصول على هذه الجائزة يعد مؤشرا واضحا على نجاحنا في تطبيق فضل إدارة للتصدي للاحتيال، وحماية عملاء البنك الكرام والحفاظ على ثقتهم وولائهم للبنك.



وأوضحت الحميضي أن «المتحد» يحرص دائما على ضمان تمتع عملائه بتجربة مصرفية آمنة وخاصة مع استمرار البنك في توسيع نطاق تواجده الرقمي، كذلك يحرص البنك على الحفاظ على حماية عملائه والحفاظ على حقوقهم وتقديم النصائح والمشورة المشورة المالية لهم بناء على دخلهم، والتزاماتهم الشهرية والأعباء المترتبة عليهم وتوعيتهم حول آثار زيادة تلك الالتزامات خصوصا في حالة تغير أوضاعهم المالية عند تغير العمل أو التقاعد.



وفي تعليقها على الجائزة، قالت رئيس إدارة المخاطر بالبنك الأهلي المتحد نجاة الصالح: تعكس هذه الجائزة نجاح الاستراتيجية المتكاملة التي انتهجها البنك منذ سنوات في مواجهة التحديات التكنولوجية واستثماره الفعال في البنية التحتية للأمن السيبراني حتى استطاع أن يواكب أفضل البرمجيات والتقنيات المستخدمة عالميا، وهو ما يساعد البنك على أن يسيطر بشكل فعال على جميع محاولات الاختراق والاحتيال، كما أن جميع عملياته تتم وفق أعلى معايير الأمن والسرية وبما يحافظ على سرية معلومات العملاء ومعاملاتهم البنكية.



وأوضحت الصالح أن الاهتمام بإدارة عمليات الاحتيال والحفاظ على بيانات جميع عملائنا وأمن معاملاتنا وفق أعلى المعايير يعد ضرورة ملحة يجب مواكبتها بشكل مستمر، للاستفادة من التقدم المتواصل في هذا المجال لاكتشاف وردع محاولات الاحتيال والجرائم الالكترونية، التي تزداد خطرا واستهدافا للقطاع المصرفي.



من جانبها، أعربت مدير عام حماية العملاء بالبنك الأهلي المتحد سحر دشتي عن سعادتها بحصول البنك على هذه الجائزة والتي تؤكد نجاح الجهود المبذولة في مجال حماية العملاء. وأكدت التزام البنك الأهلي المتحد بالتحقق من التطبيق الصحيح لمبادئ لدليل حماية العملاء، ورفع ومتابعة التوصيات اللازمة التي تسهم في زيادة مستوى التثقيف المالي والوعي المصرفي والشفافية في التعامل، والتي تتماشى بدورها مع احتياجات وأهداف جميع فئات العملاء، حيث نحرص دائما على اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان توافق سياسات وإجراءات البنك والمواد الإعلانية والترويجية مع مبادئ دليل حماية العملاء.



وأضافت دشتي أن «المتحد» يحرص على التحقق من مدى توافق تطبيقات البنك مع جميع متطلبات دليل حماية العملاء والتأكيد على استمرارية البيئة المناسبة للحفاظ على حقوق عملاء البنك وتعزيز ثقتهم.