أعلنت بيتك كابيتال وكامكو إنفست وبنك وربة عن استكمالها بنجاح إصدار صكوك بقيمة 103.1 ملايين دينار لصالح شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، وهو أول إصدار صكوك مقومة بالدينار الكويتي يتم إصداره لصالح شركة كويتية.



ويعتبر هذا الإصدار، الذي شارك بإدارته كل من بيتك كابيتال وكامكو إنفست وبنك وربة، الإصدار الأول في إطار برنامج شركة المشاريع لإصدار شهادات ائتمان بقيمة ملياري دولار، وقد تم تقديم طلب لتداول الشهادات الصادرة بموجب البرنامج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، وهو سوق مخصص للمستثمرين المحترفين.



وتم إصدار الصكوك لأجل 6 سنوات وتتكون من شهادتين لمعدلات الربح، ثابتة ومتغيرة، فقد بلغت القيمة الإجمالية لشهادات السعر الثابت 66.05 مليون دينار وتقدم ربحا سنويا بنسبة 6.5%، فيما بلغت القيمة الإجمالية لشهادات السعر المتغير 37.05 مليون دينار وتقدم معدل ربح أولي نسبته 7% سنويا، أي 3% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي شريطة ألا يتجاوز معدل الربح المتغير 7.5% سنويا، وقد قام كل من بيتك كابيتال وكامكو إنفست بدور المنسق العالمي للاصدار ومديري إصدار رئيسين مشتركين مع بنك وربة.



في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لبيتك كابيتال عبدالعزيز المرزوق «بصفتنا الوكيل الوحيد للهيكلة، نحن فخورون بقيادة أول صكوك لصالح مؤسسة تجارية مقومة بالدينار الكويتي. فقد تعاون فريقنا في بيتك كابيتال بشكل وثيق مع العميل لابتكار وتصميم أول صكوك، وكان لتعاون مجموعة كيبكو البناء عاملا أساسيا في إتمام هذه الصفقة الرائدة بنجاح». وأكد المرزوق أهمية هذا الإصدار، واصفا إياه بأنه لحظة محورية تمثل فصلا جديدا لمصدري الصكوك المحتملين في السوق الكويتي. وقال «هذه الصفقة التاريخية تمهد الطريق للشركات التي تتخذ من الكويت مقرا لها لاستخدام الصكوك وسيلة لمتطلباتها التمويلية بالدينار الكويتي والعملات الأخرى».



من جانبه، قال رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في كامكو إنفست عبدالله الشارخ «تمثل هذه الصفقة إنجازا مهما آخر سيساهم في تعزيز أسواق رأس المال الدين المحلية والإقليمية. فقد ساهم المركز المالي القوي لمجموعة كيبكو ورؤيتها المستقبلية وسجلها الحافل في أسواق رأسمال الدين في جذب المستثمرين. ويعزز الاهتمام الكبير الذي لاقاه هذا الإصدار من وضع الشركة في الإصدارات المستقبلية».



وأضاف الشارخ «نقدر الدور الحيوي الذي قام به فريق الاستثمارات المصرفية ودعمهم المستمر للصفقات الكبرى وتسخير خبراتهم والاستفادة من تجاربهم لتقديم أفضل النتائج الممكنة».



بدوره، قال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني الثويني «نؤكد على حرص بنك وربة في مشاركته كمدير إصدار رئيسي مشترك، ومدير سجل اكتتاب مشترك لإصدار صكوك لشركة مشاريع الكويت، وهذا يعتبر دليلا على مركز بنك وربة الرائد على مستوى البنوك الإسلامية والدور الذي يقوم به في تطوير سوق الصكوك الإسلامية».



وأضاف «نجح بنك وربة خلال الفترة الماضية في تعزيز دوره في مجال إدارة واصدار الصكوك لعملائه داخل وخارج الكويت، من خلال ترتيب إصدارات جديدة ودعم السوق، ما أهله لاحتلال مواقع متقدمة في الترتيب الإقليمي، بين الجهات الاكثر اصدارا، وترتيبا للصكوك، بما يؤكد مكانة «وربة» ودوره وخبرته في هذا المجال».



تجدر الإشارة إلى أن شركة مشاريع الكويت تعد من أكبر الشركات القابضة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتميز بإيرادات متوازنة ومحفظة متنوعة من الأصول التي تشمل البتروكيماويات والخدمات النفطية، والخدمات المالية والمصرفية، والمواد الغذائية، وغيرها.



وتقدم مديرو الإصدار المشتركون بالشكر من شركة مشاريع الكويت القابضة لثقتهم في قدراتهم ومن هيئة أسواق المال على الجهود المبذولة لاستكمال هذا الإصدار بنجاح، كما أعربوا عن امتنانهم للسادة المستثمرين على ثقتهم الغالية في شركة مشاريع الكويت القابضة وإلى المستشار القانوني للصفقة لما قدمه لإتمام هذا الإصدار بنجاح.