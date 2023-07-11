بمناسبة اليوم العالمي لألعاب الفيديو، استضافت Ooredoo الكويت مسابقة FIFA 23 على منصة TWITCH، حيث حظيت المسابقة بمشاركة واسعة من محبي هذه الألعاب، الذين قاموا باستعراض مهاراتهم في أجواء ممتعة، مع حصولهم على فرصة الفوز بجهاز IPhone 14.



وتم تصميم المسابقة لنشر الحماس ودفع الروح التنافسية بين اللاعبين على اختلاف أماكن تواجدهم، لاسيما أثناء اللعب ضد بطل منتخب الكويت لألعاب الفيديو عبدالله الريش في تحديات متنوعة، حيث تم وضع مهارتهم تحت الاختبار لنيل الجائزة النهائية.



وتم بث الحدث مباشرة عبر الإنترنت، ليأسر المشاهدين ويرفع من مستوى الإثارة إلى آفاق جديدة.



وطوال هذا الحدث شاركت Ooredoo الكويت بنشاط مع المشاركين والمشاهدين، مما عزز من شعور الانتماء للمجتمع. هذا، وقد تم دمج تفاعلات الدردشة ومشاركة الوسائط الاجتماعية والتعليقات خلال البث المباشر، ما خلق تجربة غامرة لجميع المعنيين.



بالإضافة إلى المنافسة المبهجة، منحت Ooredoo الكويت هدايا وجوائز حصرية عديدة ومجزية لجميع المشاركين، لاسيما الجائزة الكبرى هاتف iPhone 14 Plus، الذي يؤكد حرص الشركة على تقديم مكافآت وتجارب غير عادية لمحبي ألعاب الفيديو.



ويعتبر اليوم العالمي لألعاب الفيديو بمنزلة احتفال عالمي بالتأثير الثقافي والاجتماعي الذي تشهده صناعة الألعاب في يومنا الحالي لاسيما لجيل الشباب، وتنظيم هذه المسابقة يعزز على أهمية إشراك هذه الشريحة من المجتمع النابضة بالحياة ودعم التطور التكنولوجي.