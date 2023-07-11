مفرح الشمري



بعد مسيرة علمية وعملية حافلة بالنجاحات في الدراسات المسرحية، انتقل إلى رحمة الله تعالى د.عطية العقاد أستاذ الدراما والنقد المسرحي المتفرغ بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة في أكاديمية الفنون.



الراحل له العديد من المساهمات في مدارس المسارح المتعددة قام بنشرها في مجلة الفنون التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بالاضافة الى نشره العديد من النصوص العالمية في كتب المسرح العالمي التي يصدرها المجلس الوطني وذلك بعد ان تمت اعارته للتدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت في قسم النقد والأدب المسرحي من عام 1997 حتى عام 2005 واشرف في 1997/1998 على رسالتين: «أثر الفكر البرجوازي على الدراما الفرنسية» للطالب حسين حميد عباس، و«الشخصيات النمطية في مسرح موليير» للطالب خميس راشد عبدالله، وفي 1998/1999 أشرف على رسالة «اتجاهات المسرح الإيراني المعاصر» للطالبة سكينة مراد التي تعمل حاليا دكتورة في قسم النقد والأدب المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية.



الراحل د.عطية العقاد كان محط اهتمام من الجميع لثقافته العالية في دراسات المسرح وتم استضافته في الكويت عام 2005 في مهرجان الكويت المسرحي.



رحم الله د.عطية العقاد وأسكنه فسيح جناته.