

مبارك الخالدي



انطلقت مساء أول من امس تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيطان بقيادة المدرب الوطني ابراهيم عبيد ومساعديه.

وكانت إدارة الفريق قد أعلنت مساء امس عن برنامج إعداد الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤ والذي يتضمن مباراة مع احد الفرق المحلية سيتم الاتفاق عليها لاحقا وتقام خلال الأيام المقبلة وذلك قبل السفر الى معسكر خارجي يقام في تركيا وهو المرحلة الثانية من خطة الإعداد، اذ ينطلق في ٣ من الشهر المقبل وينتهي في ١٧ منه، ويتضمن ثلاث مباريات ودية مع فرق يتزامن وجودها في المعسكر التركي، وقد تم تحديدها أيام ٨ و١٢ و ١٦ المقبل.



الجدير بالذكر أن فريق خيطان انتزع بطاقة التأهل الثانية الى الدوري الممتاز للموسم الجديد بوصفه ثاني الترتيب العام لفرق دوري الدرجة الاولى للموسم الماضي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣.