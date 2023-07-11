

هادي العنزي



انطلقت تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل مساء أمس الأول بقيادة المدرب السوري فراس الخطيب، على ملعب نادي الساحل، وجاءت البداية مشجعة بحضور أغلب عناصر الفريق، فيما غاب عن التدريبات المحترفون البرازيليون، والمتوقع التحاقهم بالتدريبات قبل مغادرة الفريق لمعسكره التدريبي مطلع أغسطس المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة، والذي سيمتد لأسبوعين.



وسيخوض «الأشاوس» ما لا يقل عن 4 مباريات ودية، تحضيرا لمنافسات الدوري الممتاز المقرر لها 24 أغسطس المقبل، وسيسعى فراس الخطيب لايجاد الانسجام المطلوب بين اللاعبين، والتشكيلة المناسبة قبل بدء الدوري بوقت كاف، خاصة ان الفريق شهد انضمام العديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كان آخرهم المدافع أحمد العليان.



من جانب آخر، أبرم الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل بقيادة د.أحمد عجب تعاقده مع لاعب وسط نادي كاظمة والصليبخات السابق هاشم نجيب، وذلك مع انطلاق تدريبات الفريق مساء أمس الأول بقيادة المدرب الوطني محمد العزب تحضيرا لمنافسات دوري الدرجة الأولى، وقد حضر أغلب لاعبي الفريق في اليوم الأول للتدريب.