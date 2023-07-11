

عبدالعزيز جاسم



وصل فجر أمس محترفا الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الليبي محمد الصولة والمالي إبراهيما تانديا لينضما إلى تدريبات الفريق تحت قيادة الجهاز الفني المعاون للمدرب محمد إبراهيم الذي سيقود التدريبات خلال اليومين المقبلين استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024، الذي سيبدأ بمسابقة الدور الممتاز 24 أغسطس المقبل.



ومن المقرر أن يغادر «الأصفر» إلى المعسكر التدريبي الذي سيقيمه في مدينة الإسكندرية بمصر بداية أغسطس المقبل.



وكان النادي قد أعلن بشكل رسمي امس انضمام لاعب الوسط النيجيري دانييل جيبولا وبذلك يتبقى للفريق صفقة واحدة ستكون في خط الدفاع وتحديدا في قلب الدفاع، وهو المركز الذي يشغله حاليا قائد المنتخب خالد محمد إبراهيم لكنه بحاجة للاعب خبرة آخر مع الواعدين فيصل الشطي ويوسف الحقان اللذين لعبا أكثر من مباراة في الموسم الماضي.