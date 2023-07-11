عبدالله قنيص - محمد الجلاهمة



تتواصل عمليات النصب والاحتيال، ورغم ان العديد منها أضحت وسائل مكشوفة ومفضوحة، مثل حدوث اتصال ولدى فتح الخط تجد على الطرف الآخر «ردا آليا» يشير إلى ان مسؤولا من وزارة الداخلية سيستكمل المكالمة ومطالبة بالتعاون التام وان المكالمة مسجلة! وأيضا من هذه الوسائل حدوث اتصال عبر الواتساب من أشخاص يدعون انهم ضباط في وزارة الداخلية ويضعون خلفهم صورا يعتقدون انها يمكن ان تساعدهم في عمليات النصب، وهذا ما سبق ان حذرت منه وزارة الداخلية.



وفي أحدث وسائل النصب ما حدث اول من أمس حينما فوجئ الزميل «المحرر الأمني» باتصال عبر برنامج محادثات فيديو مجاني من شخص يضع شعار وزارة الداخلية، وحينما فتح الخط فوجئ بشخص «آسيوي حسب الخبرة» ويجاهد في تقليد اللهجة المحلية، وحينما سأله الزميل من أنت أجاب: وياك مدير وزارة الداخلية العقيد «م.م»! وسأله ماذا يريد فطلب منه وبصيغة الأمر التجاوب وفتح حافظة نقوده وان يخرج منها البطاقتين المدنية والبنكية لأخذ بعض البيانات منها لتحديث بيانات وطلب وبأسلوب فيه تهديد ووعيد بأن عدم التجاوب لن يقابله أي خير! الرد جاء سريعا من الزميل الصحافي بأن أغلق الهاتف في وجهه وأجرى له «بلوك» بعد أن التقط سكرين شوت للشعار الذي وضعه وكذلك صورة الضابط الآسيوي المزيف.



من جهة أخرى، عقبت الإدارة العامة للمرور مجددا على رسالة نصية وصلت أخيرا إلى هواتف بعض المواطنين والمقيمين تدعي إبلاغهم بوجود مخالفات مرورية عليهم وتطلب منهم الضغط على رابط لسداد قيمتها تجنبا لدفع غرامات مالية، حيث نفت الإدارة قيامها بإرسال مثل هذه الرسائل التي يقف وراءها مخترقون ولصوص يستهدفون البيانات الشخصية والأرصدة المصرفية، مؤكدة أن هذا الرابط «مزيف»، وأنها لا ترسل تنبيهات مرورية إلا من خلال تطبيق «سهل».