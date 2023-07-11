محمد الجلاهمة - سعود عبدالعزيز



أسعف 4 وافدين للعلاج في مستشفى الفروانية للعلاج من اصابات متفرقة وكسور، وذلك جراء انهيار سقف شقة اثر تسرب غاز ووقوع انفجار. وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام،أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية فجر امس يفيد بوجود حريق في الفروانية.



وأوضحت الإدارة أن العمليات المركزية وجهت مركزي إطفاء الفروانية وصبحان إلى موقع البلاغ، وعند وصول الفرق تبين أنه انفجار ناتج عن تسرب غاز الطبخ في مطبخ شقة بالدور الأرضي، مما تسبب في انهيار سقف المطبخ والغرفة المجاورة له، وعلى الفور تم إخلاء العمارة والتعامل مع الحادث الذي أسفر عن إصابة 4 اشخاص، وتم تسليم المصابين إلى الطوارئ الطبية.