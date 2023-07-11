

في أعماق خليج «بيبو» في اليابان، اكتشف باحثون كنزا في طبقات من الرواسب والوحل، وهو ما يعتبر دليلا ماديا على أن البشرية غيرت كوكب الأرض.



و«بيبو» هو أحد المواقع المرشحة لتجسيد العبور إلى الأنثروبوسين، وهي حقبة جيولوجية جديدة اقترحت قبل سنوات.



وكان الطريق للاتفاق على العصر الجديد طويلا ومثيرا للجدل، إذ دار جدل كبير بين العلماء لسنوات حول ما إذا كانت حقبة الهولوسين التي بدأت قبل 11700 عام استبدلت فعلا بفترة جديدة حددها تأثير الإنسان على الأرض.



وكانت النقطة الرئيسية في مناقشاتهم هي اختيار موقع يوثق بوضوح الطريقة التي غيرنا بها بيئتنا، من تلويثها بالبلوتونيوم بسبب التجارب النووية، إلى إغراقها بجسيمات البلاستيك الدقيقة.



ولم يبدأ إلا أخيرا في اعتبار الموقع نقطة ساخنة لدراسة الأنثروبوسين، نظرا إلى «البصمات البشرية المتعددة التي تشمل مواد كيميائية من صنع الإنسان ونويدات مشعة موجودة في الطبقات الرسوبية للخليج».