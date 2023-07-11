الفنان مبارك المانع: التحدي في «مولانا» أنه عمل متكامل للجمهور
نجوم العمل أضافوا نكهة وحضوراً ولوناً جديداً للمسرحية وأتشرف بالعمل معهم
الفنان أسامة المزيعل: نحاول من خلال «مولانا» إسعاد الناس برقي الأداء والفرجة الجميلة
أول مرة آخذ فرصة حقيقية في المسرح وأقدم جزءاً من مواهبي
الفنانة فوز الشطي: المسرحية جميلة بخلطة حلوة وإخراج متعوب عليه.. والفنانون ربعي وزملائي ومتعودة عليهم
دوري فنانة مغمورة تبحث عن فرصة لكنها لا تملك أي موهبة
الفنان مشاري المجيبل: من أهم أسباب نجاح «مولانا» الكيميا وعلاقة الحب التي تجمع الفنانين ببعضهم البعض
المسرحية جميلة وتحمل قضايا تمس الشارع الكويتي وتستحق المشاهدة
الفنان بشار الجزاف: «مولانا» استمرار لنجاحنا في «الشحاتين» ونقدم من خلالها قصة جميلة من إخراج العبقري محمد الحملي
الفنان شملان المجيبل: أجسّد دور رئيس الشرطة الجاد بروح كوميدية.. وسعيد بالتجربة
الفنانة فرح المهدي: أجسّد شخصية فتاة لا حول لها ولا قوة تعيش تحديات كثيرة
الفنانة هبة الدري: العمل به جرعات كوميديا غير مستهلكة ويحمل رسائل مبطنة وفُرجة بصرية جميلة