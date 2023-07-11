تحرير 257 إنذاراً لعقارات مخالفة

دعا المواطنين للإبلاغ عن العقارات المخالفة عبر تطبيق Ebaladia أو الواتساب أو الخط الساخن 139



أعلنت لجنة مكافحة ظاهرة سكن العزاب، عن قطع التيار الكهربائي عن 101 عقار في مناطق مختلفة من أصل 157 عقارا تم الكشف عليها، وذلك بتعاون مشترك بين أعضاء اللجنة الممثلة ببلدية الكويت ووزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للقوى العاملة بمشاركة من وزارة الأشغال العامة.



وقال مقرر اللجنة م.زيد العنزي في تصريح، إن الحملات مستمرة في رصد مواقع العزاب بمناطق السكن الخاص والنموذجي، مشيرا إلى اكتشاف عدة عقارات تتلاعب بالوصلات الكهربائية وتم قطع التيار عنها، كما تم تحرير إنذارات لعقارات مخالفة وفق مرسوم قانون 125 لسنة 1992 بشأن حظر سكن غير العائلات في السكن الخاص والنموذجي والقرار الوزاري 206 لسنة 2009 بشأن نظام البناء ومرسوم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة والبالغ عددها 257 إنذارا.



وأكد العنزي أن هذه الحملات بإشراف مباشر ومتابعة من وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة ومدير عام بلدية الكويت بالتكليف م.سعود الدبوس وفقا لآلية عمل وخطة لمكافحة سكن العزاب، مبينا أنه في حال رصد أي عقار يقوم بالتأجير للعزاب تتم مخالفته وفقا للإجراءات المتبعة، داعيا المواطنين الى الإبلاغ عن أي عقار مخالف حتى يتسنى للجنة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مؤكدا استمرار اللجنة في رصد العقارات المخالفة للحد من هذه الظاهرة.