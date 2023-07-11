مجلس الأمة يوافق على تكليف لجنة تعزيز القيم لبحث أسباب انتشار الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع ومن بينها التفكك الاسري والمخدرات والتشبه بالجنس الآخر والواسطة والغش بأنواعه وسبل معالجة هذه الظواهر على أن ترفع تقريرها قبل بداية الانعقاد المقبل

مجلس الأمة يوافق على رسالة من رئيس اللجنة التعليمية يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقق من تجاوزات عمل المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم والآثار المترتبة على ذلك

مجلس الأمة يوافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة ومناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالوضع البيئي وتلوث الهواء والتربة والمياه ومشاريع نقطة الارتباط الكويتية ومشروع إنتاج الطاقة من مصادر متجددة

مجلس الأمة يوافق على تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالوقوف على حقيقة التعميم بأنه لا يتولى المناصب القيادية في البلاد سوى من يكون كويتياً بالتأسيس طبقاً للمادة الأولى من قانون الجنسية الكويتية

مجلس الأمة يوافق على تكليف لجنة المرافق العامة ببحث المعوقات التي تعترض تطوير المرافق العامة للدولة ودور الجهات الحكومية في صيانة هذه المرافق اضافة الى مناقشة مشروعات مدينة الحرير وميناء مبارك وتطوير الجزر

رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يعلن موافقة المجلس على قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع

مجلس الأمة يوافق على تكليف لجنة المرأة والأسرة والطفل بالوقوف على ظاهرة الطلاق لمعرفة أسبابها وإيجاد الحلول لتفاديها

مجلس الأمة يوافق على تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بدراسة قضية ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم، على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهر

مجلس الأمة يرفض رسالة من النائب مرزوق الغانم يطلب فيها تكليف لجنة الشباب والرياضة بالتحقق من قيام أي من الجهات الحكومية بالتدخل في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي

رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يحول الجلسة إلى سرية ويطلب إخلاء القاعة لمناقشة الاستقالة المقدمة من رئيس ديوان المحاسبة

مجلس الأمة يوافق على تكليف لجنة الشؤون الخارجية بمتابعة الإجراءات والخطوات الحكومية تجاه حماية السيادة الوطنية وحفظ الثروات الطبيعية في حقل الدرة البحري

مجلس الأمة يوافق على تكليف اللجنة الإسكانية ببحث الحلول المستدامة للرعاية السكنية ومعوقات تنفيذ المدن والمناطق الحديثة والمستقبلية وأسباب تأخر الخدمات وتشغيل المرافق وارتفاع تكلفة البناء وتأخر تحرير أراضي الدولة على أن ترفع اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد المقبل

مجلس الأمة يوافق على طلب نيابي بتكليف ديوان المحاسبة بفحص وتدقيق كافة الأعمال الادارية والمالية والقانونية والاستثمارية والفنية لشركة مستشفيات الضمان الصحي منذ تأسيسها على ان يقدم تقريره خلال 3 أشهر فضلا عن تقديم تقرير دوري كل 6 أشهر عن أوضاع الشركة

مجلس الأمة يوافق على تكليف لجنة المرافق العامة ببحث موضوع استعجال إنشاء أفرع لكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمدينة صباح الأحمد السكنية

مجلس الأمة يوافق على تكليف لجنة المرافق العامة ببحث موضوع استعجال إنشاء المدينة الطبية بمدينة صباح الأحمد السكنية مع الجهات المختصة

مجلس الأمة يوافق على تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة وبحث أسباب تأخر تنفيذ مشروع منتزه الشيخ نواف الأحمد الصباح بمنطقة الوفرة

مجلس الأمة يوافق على تكليف لجنة المرافق العامة ببحث ودراسة ومعالجة مشكلات منطقة المنقف مع الجهات المختصة

مجلس الأمة يوافق على تكليف لجنة المرافق العامة بمناقشة مشروع ربط طريق الوفرة رقم (306) بالدائري السابع عبر برقان والمقوع وإزالة معوقات تنفيذه

مجلس الأمة يوافق على تكليف لجنة المرافق العامة ببحث ودراسة ومعالجة مشكلات منطقة المنقف مع الجهات المختصة

مجلس الأمة يوافق على تكليف لجنة المرافق العامة بمناقشة مشروع ربط طريق الوفرة رقم (306) بالدائري السابع عبر برقان والمقوع وإزالة معوقات تنفيذه

مجلس الأمة يوافق على تكليف اللجنة الإسكانية بدراسة وبحث إقامة مشروع جنوب القيروان وتخصيصها لصالح الرعاية السكنية

مجلس الأمة يوافق على تكليف اللجنة الإسكانية بمتابعة تنفيذ وطرح مناقصات وعقود البنية التحتية لمشروع جنوب صباح الأحمد والتأكد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها

مجلس الأمة يوافق على تكليف لجنة الإسكان والعقار بدراسة إمكانية إقامة مشروع غرب هدية السكني والتنازل عن أرض متنزه أبو حليفة للرعاية السكنية

مجلس الأمة يوافق على طلب استعجال لجنة الداخلية والدفاع بالنظر في الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الدوائر الانتخابية والانتهاء من تقريرها قبل بداية دور الانعقاد المقبل

مجلس الأمة يوافق على تكليف لجنة شؤون الشباب والرياضة بنظر ومتابعة المواضيع المتعلقة برياضة "الدراجات الهوائية" على أن ترفع اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد المقبل

وزير الخارجية: ترسيم الحدود مع العراق وإيران أولوية حكومية وهناك اجتماعات مستمرة مع البلدين الشقيقين لإنهاء هذا الملف

وزير الخارجية: حقل الدرة مشترك بالمناصفة بين الكويت والمملكة العربية السعودية

النائب د. حسن جوهر: يجب أن يحظى ملف الأمن السيبراني بالأولوية كما يجب أن يحسم ملف ترسيم الحدود مع باقي الدول

النائب د. عادل الدمخي: يجب على الحكومة التوصل إلى ترسيم حدودنا البحرية بشكل جذري ونهائي لمنع أي نزاعات أو أطماع قادمة

الشيخ أحمد الفهد: يوجد توجه سامي بتعديل المسار والتعاون مع المجلس ، والنطق السامي طالب بالابتعاد عن الخلافات الشخصية والنأي بمجلس الأمة عن أي خلافات

النائب مرزوق الغانم: نبارك لمن فاز بمنصب المجلس الأولمبي وهناك صحف عالمية تحدثت عن تدخل جهات حكومية بانتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي، لذا تقدمت برسالة لتكليف لجنة الشباب لبحث مدى تدخل جهات حكومية في انتخابات المجلس الآسيوي

النائب د. حمد المطر: الأحد المقبل سنناقش مسودة قانون تطوير التعليم في اللجنة التعليمية بالتعاون مع المختصين وأدعو الجميع لحضور الورشة التي ستنظمها اللجنة

النائب عبدالله المضف: تم صرف 576 مليون دينار على مشروع ميناء مبارك في المرحلة الأولى والمتبقى 424 مليون دينار وهو متوقف منذ 17 عاما ولا نعلم كم سننتظر للانتهاء من المشروع

النائب مبارك الحجرف : هل صحيح وجود تعميم بعدم التعيين في المناصب القيادية إلا لمن لديه جنسية مادة اولى؟



الوزير عيسى الكندري: لا يوجد اي تعميم صادر من مجلس الوزراء فيما يخص تعيينات اصحاب المادة الاولى فقط