بشرى شعبان

كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة انه بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بضرورة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لنشر الوعي وحماية العمالة، استقبل مدير عام الهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي أمين عام جمعية الهلال الأحمر مها البرجس وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.



واستهل العتيبي اللقاء معربا عن ترحيبه بأعضاء «الهلال الأحمر»، مشيدا بالدور الإنساني الرائد للجمعية والقائمين عليها لما يبذلونه من جهود وإسهامات دؤوبة لتحقيق رسالتها النبيلة.



بدورها، عبرت البرجس عن شكرها وامتنانها للجهود التي تبذلها «القوى العاملة» في دعم حقوق الإنسان والمجتمع المدني مما يعكس صورة مشرفة للكويت كما عبرت عن الاستعداد لتسخير طاقاتهم في خدمة الدولة، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين وفقا للأطر وآليات محددة بهدف تعزيز وتنمية ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها ما يسهم في خلق شراكة استراتيجية إنسانية تخدم جميع فئات المجتمع.



على صعيد آخر، استقبل العتيبي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد العجمي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث تم اطلاعه على آخر مشاريعها وهو مشروع «ساهم» لتعزيز دور قادة المجتمع في الرقابة والمساءلة ويهدف المشروع إلى بناء القدرات والمهارات الخاصة بالحكومة وقادة المجتمع فيما يتعلق بمفاهيم الحوكمة الجيدة والمساءلة واستخدام الآليات الخاصة بمراقبة الخدمات العامة، وأيضا تحسين استجابات الحكومة لاحتياجات المواطنين وبناء المبادرة المجتمعية التي تعزز الحوكمة الجيدة والنزاهة والشفافية في المجتمع.