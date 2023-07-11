استقبل رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد، صباح اليوم الثلاثاء ، وفد قوة الإطفاء العام المشارك مع بعثة الحج الكويتية لموسم الحج.

واستمع الفريق المكراد إلى شرح مفصل من رئيس الوفد العميد عبدالعزيز عبدلله ناصر عن كيفية عمل الوفد وطريقة الجولات التفقدية التفتيشية على مقار حملات الحج الكويتية في مكة المكرمة والتأكد من استيفائها لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وذلك حفاظًا على سلامة حجاج بيت الله الحرام .

وشكر المكراد أعضاء الوفد، وأثنى على جهودهم التي ساهمت بنجاح موسم الحج لتأمين سلامة ضيوف الرحمن ، مثمنا في الوقت نفسه تعاون أصحاب حملات الحج الكويتية مع فرق التفتيش التابعة لقوة الإطفاء العام لتسهيل مهامها.