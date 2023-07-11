أكد الرئيس الأميركي جو بايدن على قوة ومتانة حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وشدد بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ قبيل انطلاق قمة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس الثلاثاء على أهمية قيادة ستولتنبرغ للحلف خلال هذه الفترة التي وصفها بـ«المهمة» على مستقبل انضمام المزيد من الدول إلى الناتو لاسيما السويد.

وأضاف الرئيس الأميركي أن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يعتقد أن لديه القدرة على العمل والمساهمة في انهيار الحلف، ولكنه فشل في ذلك».

وفي السياق، أعرب بايدن عن تطلعه إلى انضمام السويد للحلف. وشكر خلال اجتماعه مع نظيره الليتواني جيتاناس ناوسيدا قبيل بدء القمة، ليتوانيا على استضافة هذه القمة التاريخية في وقت مهم، قائلا: «المرة الأولى التي يلتقي فيها قادة الناتو الـ31 معا ويتطلعون إلى الاجتماع قريبا جدا بـ32 عضوا بإضافة السويد».

وأضاف بايدن ـ حسبما ذكرت قناة «سي إن إن» الأميركية ـ «انني واثق من أننا سننجز هذا الأمر»، وذلك في إشارة إلى عضوية السويد التي لاتزال تتطلب إجراء برلمانيا في تركيا للموافقة عليها بشكل رسمي، مؤكدا التزام الولايات المتحدة الأميركية تجاه حلف الناتو.

وتابع بايدن قائلا: «نحن ملتزمون تجاه ليتوانيا ودول البلطيق وحلف الناتو.. تعهدنا بأن نكون معكم لم يتزعزع».

وأشار بايدن إلى أنه «خلال الأيام المقبلة، سنناقش أيضا مجموعة من القضايا: كيفية تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو وتحديث قدرات الدفاع والردع للحلف، كما نعتزم مناقشة دعمنا لأوكرانيا».

من جانبه، رحب ناوسيدا ببايدن في ليتوانيا حيث استقبله خارج القصر الرئاسي، واصفا القمة بأنها تعد تاريخية حتى قبل أن تبدأ.

وإلى جانب انضمام السويد يشكل طلب انضمام أوكرانيا ملفا شائكا آخر في خضم الهجوم الروسي عليها.

وقد ندد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ«تردد» و«ضعف» الناتو على صعيد انضمام كييڤ إليه، معتبرا أن هذا الأمر يشجع «الإرهاب الروسي».

وكتب زيلينسكي على تويتر «يبدو أنه ليس هناك أي نية لمنح اوكرانيا دعوة الى حلف شمال الأطلسي ولا لجعلها عضوا في الحلف».

وشدد على أن «التردد هو ضعف»، معتبرا أن «عدم تحديد أي جدول زمني للدعوة أو لانضمام أوكرانيا الى الحلف هو أمر غير مسبوق وعبثي».

لكن ستولتنبرغ أشار إلى أن أوكرانيا ستتلقى الثلاثاء «رسالة إيجابية» فيما يتعلق بسعيها للانضمام إلى الحلف. وأوضح أن كييڤ ستحصل على المزيد من المساعدات العسكرية والضمانات الأمنية وتيسيرا للشروط الرسمية لانضمامها بالإضافة إلى شكل جديد للتعاون مع الحلف يسمى مجلس حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا.