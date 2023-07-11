‏استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح اليوم، الفريق أنور عبداللطيف البرجس وكيل وزارة الداخلية بالكويت والوفد المرافق له، وذلك بحضور رئيس الأمن العام، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، المفتش العام، المشرف العام على الإدارة العامة لشئون وزارة الداخلية.

‏وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير البحريني بزيارة وكيل وزارة الداخلية في الكويت والوفد المرافق إلى مملكة البحرين، بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين، انطلاقا من مذكرة التفاهم الموقعة بشأن التعاون والتنسيق الأمني.

‏وأشاد الوزير بعمق العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، حفظهما الله ورعاهما، معبرا عن أصدق تهانيه للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بمناسبة تجديد الثقة الأميرية بتعيينه.

‏وأعرب الوزير عن اعتزازه بمسيرة التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين والحرص المشترك على تبادل الخبرات في كل مجالات العمل الأمني، بما يضمن حفظ الأمن والسلامة العامة، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة الأمنية بين البلدين يعكس التزاما متبادلا بتعزيز العمل الأمني المشترك، انطلاقا من روابط الأخوة التاريخية وفي إطار منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تتضمنه من ثوابت جامعة للعمل الخليجي المشترك.

‏وتطرق وزير الداخلية إلى عدد من المبادرات والبرامج التي تنفذها وزارة الداخلية في إطار تعزيز الامن المجتمعي، ومن بينها برنامج مكافحة العنف والإدمان (معا) ودوره في حماية الناشئة والشباب من خلال التطوير المستمر وإطلاق مناهج جديدة، وبرنامج «تعافي» الذي تنفذه إدارة مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، لافتا إلى تطور العمل الأمني، استنادا إلى الإجراءات الاستباقية وتطبيق الإجراءات القانونية السليمة.

‏وأشار إلى أن انخفاض معدل الجريمة في البحرين، دليل نجاح العمل الأمني، لافتا إلى أهمية المبادرات التي يتم إطلاقها من أجل تعزيز الهوية الوطنية في ظل ما يشهده العالم من تحولات.

‏وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني وتبادل الخبرات في مجال التدريب، وفتح آفاق جديدة من التعاون الثنائي. كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات والمستجدات الأمنية على الساحة الإقليمية، بما يسهم في حفظ الأمن وتطوير الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وتطوير آليات العمل المشترك.