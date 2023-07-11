أعلن الأمين العام لحلف شمال الاطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ ان الحلف اقر وجود قوة قوامها 300 ألف جندي على أهبة الاستعداد بما فيها قدرات جوية وبحرية.



واضاف الأمين العام على هامش انعقاد قمة الحلف في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، نحتاج لمزيد من الاستثمار في الدفاع وهناك اتجاه لزيادة إنفاق الدول الأعضاء في التسلح.



وتابع، نرحب بفنلندا عضوا كاملا في الحلف ونتطلع لعضوية السويد بعد اتفاقنا مع تركيا، مضيفا ان أعضاء الأطلسي جددوا التزامهم بتخصيص 2% من إجمالي الناتج الداخلي للدفاع.



وأكد الامين العام للناتو ان زعماء الحلف لم يحددوا جدولا زمنيا لانضمام أوكرانيا، وانه ستتم دعوتها للانضمام عندما تتوافر الشروط المطلوبة لذلك.