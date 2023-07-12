راماشاندران: إيران وجهة مهمة بخطة توسع وجهات الشركة.. وهدفنا توفير أسعار تناسب الجميع



أعلنت شركة طيران الجزيرة عن بدء تيسير رحلات مباشرة إلى العاصمة الإيرانية (طهران)، اعتبارا من 14 يوليو الجاري، وذلك بواقع رحلتين أسبوعيا، حيث يأتي موعد إطلاق هذا الخط خلال موسم العطلات الصيفية لخدمة المسافرين بين البلدين وتحديدا المقيمين الإيرانيين وغيرهم ممن لديهم عائلات في إيران.



كما توفر الشركة رحلات ربط عبر الكويت إلى وجهات أخرى ضمن شبكة وجهاتها لتوفير المسافرين من إيران خيارات جديدة للسفر إليها، بما في ذلك السفر لأداء مناسك الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية والاستمتاع بالوجهات السياحية في دول أخرى في المنطقة.



وتعد طهران ثالث وجهة تخدمها طيران الجزيرة في إيران، بعد كل من مشهد وشيراز التي كانت الشركة قد أطلقت رحلات إليها مؤخرا.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة روهيت راماشاندران: «أصبحت طيران الجزيرة اليوم تخدم ثلاث وجهات في إيران مع إطلاق خط مباشر جديد إلى طهران. لطالما كانت إيران وجهة مهمة من خطة توسع الشركة ويسعدنا أن نضيف خطوطا جديدة إليها، ليس فقط لصالح خدمة الجالية الإيرانية الكبيرة في الكويت، بل وأيضا خدمة المسافرين من إيران إلى وجهات أخرى عبر شبكتنا. ومع هذا التوسع، يبقى هدفنا توفير الراحة ورحلات بأسعار تناسب جميع المسافرين».



جدير بالذكر، أن الرحلات ستكون متاحة للحجز على موقع طيران الجزيرة على ww.jazeeraairways.com أو عبر تطبيق الجزيرة، وبهذا الخط الجديد إلى طهران، تخدم طيران الجزيرة 64 وجهة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا.