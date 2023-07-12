ضمن مساعيه المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية داخل البنك وخارجه، وانطلاقا من إيمانه بأهمية التكامل بين العمل والحياة الشخصية لموظفيه، استضاف بنك الخليج الأطفال من أبناء الموظفين في يوم عمل عادي، ونظم لهم العديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية.



وبهذه المناسبة، قالت مساعد المدير العام للموارد البشرية حنان الخليفة: السماح للموظفين بمرافقة أطفالهم خلال يوم عمل يتماشى مع التزامنا بخلق بيئة عمل إيجابية في بنك الخليج، تعزز التوازن بين أهمية العمل من ناحية والحياة الشخصية من ناحية أخرى، وذلك في إطار حرصنا على دعم موظفينا داخل العمل وخارجه.



وأضافت: حرصنا على تنظيم سلسلة من الأنشطة المتنوعة المصممة خصيصا لمختلف الفئات العمرية بهدف تعليم الأطفال عن الخدمات المصرفية والثقافة المالية، حيث تضمنت الفعاليات تنظيم ورش عمل إبداعية وألعاب ممتعة ومفاجآت مسلية لضمان تجربة استثنائية للأطفال والآباء على حد سواء.



وأشارت إلى أن تنظيم ورش تعليم للأطفال المشاركين في يوم أبناء الموظفين جاء بهدف إثراء معلوماتهم المالية، وتشجيع روح العمل الجماعي لديهم من خلال العمل على مشاريع تعزز ذلك، وممارسة بعض الوظائف والمعاملات المصرفية ضمن نشاط الفرع المصغر، ولكي يتم دمج الجانب النظري والعملي قاموا بزيارة الفرع الرئيسي لمشاهدة المعاملات المصرفية في الواقع الفعلي.



وأكدت الخليفة على أهمية غرس الثقافة المالية وقيمة التوفير في الأجيال الجديدة وتعزيز معرفتهم بالمعاملات المصرفية والمصطلحات من خلال ممارسة العديد من الأنشطة التي تدعم هذا التوجه، باعتبار أن التسلية والترفيه أفضل وسيلة للتعلم بين الأطفال.



وتتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.