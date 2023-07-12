نظم بنك بوبيان ورشة عمل لمجموعة من موظفي هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص KAPP بهدف تسليط الضوء على أهم المهارات المالية الأساسية الخاصة بتمويل المشاريع وتقييم المخاطر التمويلية، وذلك في إطار التعاون والدعم المتواصل بين القطاعين العام والخاص.



وتم عقد ورشة العمل تحت عنوان «Introduction to Project Finance» في مقر بنك بوبيان الرئيسي بحضور كل من مدير تنفيذي مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي ومدير التدريب والتطوير في بوبيان نبيل عزالعرب، ومدير مكتب البحوث والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر والالتزام في الهيئة م.نايف الحــداد، ومديــر التدريــب والتطوير في الهيئة يوسف الخميري، وقدم ورشة العمل نائب المدير العام في مجموعة تمويل الشركات والتمويل الدولي محمد الجاسر الغانم من بنك بوبيان.



وخلال الورشة تم تناول مجموعة من المحاور المتعلقة بالتسهيلات المشتركة والتعاون ما بين بنك بوبيان وهيئة مشروعات الشراكة بالإضافة إلى التطرق لموضوعات أخرى خاصة بهيكلة تمويل المشاريع الكبيرة واشتراطات البنوك المتعارف عليها دوليا والمعايير المطبقة في التمويل المشترك، وما يصاحبها من التزامات وتعهدات والخطوات اللازمة للموافقة على تمويل المشاريع وغيرها من الموضوعات المهمة المتعلقة بهذا الشأن.



وبهذه المناسبة، قال الغانم: سعدنا باستضافة زملائنا في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لمناقشة بعض الجوانب والموضوعات المهمة اللازمة لتحقيق نجاح هذه الشراكة من خلال تناول أفضل معايير التنمية المستدامة للمضي قدما في تحقيق نمو الدولة المستدام بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.



وأوضح أن بنك بوبيان يسعى بصورة مستمرة لكي يكون واحدا من أهم المؤثرين إيجابيا في دعم مختلف الجهات في القطاع الحكومي والاستثماري، ومشاركة خبراتنا وتجاربنا المتعلقة بأبرز الممارسات الرائدة التي قد يستفيد منها موظفو هذه المؤسسات على جميع المستويات وتطبيقها على مستوى فرق العمل لديهم.



وأضاف: يعتبر تمويل المشاريع أحد أهم حلقات التنمية الاقتصادية في مختلف المجتمعات، ويمتلك بوبيان إدارة متكاملة ذات استراتيجية ممنهجة تعمل على دفع عجلة الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية والاستفادة من ما يمتلكه القطاع الخاص، لاسيما القطاع المصرفي والمؤسسات المالية من مقومات ترفع كفاءة التمويل والرقابة اللازمة على تنفيذ المشروعات المشتركة.



من جانبه، قال مدير مكتب البحوث والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر والالتزام لدى هيئة مشروعات الشراكة م.نايف الحداد: في بادئ الأمر نشكر بنك بوبيان على فتح باب التعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على تجربة التمويل الإسلامي في تمويل المشاريع الخاصة ذات الطبيعة الإستراتيجية وكيفية التعامل معها، مضيفا انه من المهم فتح باب التواصل والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص، وذلك لاستمرار الحوار والتوافق مما يخدم تنفيذ مشروعات الدولة وتحقيق الأهداف والمكاسب العائدة على الطرفين.



وأكد أن هيئة الشراكة تثمن دائما جهود بنك بوبيان والعاملين فيه على هذه المبادرة الطيبة بما يعود بالمنفعة العامة على كل الأطراف ونشر الوعي بشأن أهمية مشروعات الشراكة وفائدتها العائدة على الدولة والاقتصاد المحلي.