أعلنت شركة Ooredoo الكويت عن افتتاح فرعها الجديد في الخيران أوتليت مول أحدث المجمعات التجارية في الكويت، وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار التزام الشركة بالوصول إلى قاعدة عملاء أوسع وتزويدهم براحة لا مثيل لها عبر تلبية احتياجاتهم اليومية للاتصالات.



وتم اختيار الخيران أوتليت مول، وهو أحد أحدث المجمعات التجارية في الكويت، بعناية ليكون موقعا لفرع Ooredoo الكويت الجديد، مما يتماشى مع تطلع الشركة لمواكبة التطورات الحديثة التي تشهدها المنطقة من خلال هذا الفرع الجديد. ويأتي افتتاح الفرع الجديد لينضم الى شبكة فروع Ooredoo المنتشرة في مختلف مناطق الكويت ضمن استراتيجية توسيع دائرة الخدمات والحلول التكنولوجية.



وتعليقا على هذا التوسع، قال محمد الخميس مدير ادارة عمليات المبيعات في Ooredoo الكويت: متحمسون لترسيخ وجودنا في الخيران أوتليت مول، وهو مركز حيوي يستقطب عددا كبيرا من الزوار، بما في ذلك العائلات والشباب على مدار العام. ويعتبر توقيت افتتاح الفرع مثاليا، مما يزيد من شعبية هذه المنطقة النابضة بالحياة. وشدد على التزام Ooredoo الكويت المستمر بتوسيع وتطوير شبكة فروعها لتلبية احتياجات الاتصالات المتطورة لقاعدة عملائها المتزايدة.



هذا، وتسعى الشركة جاهدة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات والحلول المبتكرة لتلبية مختلف شرائح العملاء، والحفاظ على رضا العملاء كأولوية قصوى. وتماشيا مع تركيز Ooredoo الكويت على التكنولوجيا المتقدمة، سيتم تجهيز الفرع الجديد بأحدث المرافق، بما في ذلك أكشاك الخدمة الذاتية التفاعلية، مما يتيح للعملاء الوصول إلى مجموعة من خدمات الاتصالات بشكل ملائم وفعال. وتتضمن هذه الخدمات دفع الفواتير وتفعيل بطاقة SIM والاستعلام عن الحساب وغير ذلك الكثير.



ومع افتتاح الفرع الجديد في الخيران أوتليت مول، تتخذ Ooredoo الكويت خطوة مهمة أخرى نحو مهمتها المتمثلة في ربط الأفراد والشركات بحلول الاتصالات المتطورة.