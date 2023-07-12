شنت روسيا هجمات على العاصمة الأوكرانية ومدينة أوديسا الساحلية ومنطقة خيرسون في الجنوب مما أوقع خسائر مادية وبشرية، فيما أعلنت فرنسا وألمانيا والنرويج تقديمها مساعدات وعتادا عسكريا جديدا لكييف.



وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو في منشور على تيليغرام أمس «هاجم العدو كييف من الجو للمرة الثانية خلال يوليو الجاري».



وأكد سلاح الجو الأوكراني أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 26 من طائرات«شاهد» إيرانية الصنع من إجمالي 28 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا.



من جهة أخرى، قالت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية إن ميناء أوديسا على البحر الأسود يقوم بتحميل 85 ألف طن من الحبوب، على آخر سفينتين لنقل البضائع السائبة مصرح لهما بموجب اتفاق للأمم المتحدة والذي ستنتهي صلاحيته في 17 الجاري.



وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف «سيؤدي الإغلاق الكامل لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر الطرق البحرية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية».



في هذه الأثناء، تعهدت النرويج بتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بنحو 240 مليون دولار، كما أعلنت برلين اعتزامها تقديم أسلحة ومعدات عسكرية لكييف تبلغ قيمتها نحو 700 مليون يورو. وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريس بعيد وصوله الى العاصمة الليتوانية لحضور قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» أمس إن الحزمة الجديدة ستلبي «أولويات أوكرانيا من أنظمة الدفاع الجوي والدبابات والمدفعية».



وتشمل الحزمة الجديدة نظام «باتريوت» الأميركي الصنع للدفاع الجوي، 40 عربة قتالية مدرعة من طراز «ماردر»، 25 دبابة من طراز «ليوبارد 1»، إضافة الى 20 ألف قذيفة مدفعية وخمسة آلاف من الذخائر الدخانية.



من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اليوم الأول من قمة «الناتو» أن باريس ستسلم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى طراز «سكالب». والمح الى أن أوكرانيا تعهدت عدم استخدام الصواريخ الفرنسية ضد أهداف في داخل روسيا.



وصاروخ «سكالب» هو النسخة الفرنسية من صاروخ «ستورم شادو» البريطاني، قادر على إصابة أهداف على بعد 250 كلم، وهو الأبعد مدى بين الصواريخ التي وفرتها دول غربية لأوكرانيا. وردا على الخطوة الفرنسية، قال «الكرملين» انها اعلان تشكل «خطأ» سيجبر موسكو على اتخاذ «إجراءات مضادة» في النزاع بأوكرانيا. وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين امس«من وجهة نظرنا، إنه قرار يشوبه خطأ وعواقبه وخيمة على الجانب الأوكراني، لأنه سيجبرنا بطبيعة الحال على اتخاذ اجراءات مضادة».