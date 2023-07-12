واصلت الليرة السورية انهيارها المتسارع أمام الدولار، حيث ابتعدت عن حاجز الـ10 آلاف الذي كسرته أمس الأول، فيما رفع مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار للمرة الثانية خلال 24 ساعة وللمرة الرابعة خلال نحو أسبوع، في محاولة لمواكبة أسعار السوق السوداء.



ورفع «المركزي السوري» سعر صرف الدولار الأميركي الواحد أمام الليرة السورية إلى 9000 ليرة في النشرة الخاصة بالتصريف الفردي واستلام الحوالات الخارجية، ارتفاعا من 8800 أمس الأول. أما في السوق السوداء، فقد تجاوز سعر بيع الدولار الواحد إلى 10250 ليرة سورية في دمشق مرتفعا بنحو 350 ليرة عن سعر إغلاق يوم أمس الأول، اي بنحو 3.54%.



وكان الارتفاع في حلب أكبر، حيث بلغ سعر صرف الدولار 10500 ليرة سورية ارتفاعا من 10100 في اليوم السابق، اي بزيادة قاربت الـ4%، بحسب موقع الليرة اليوم المعني بمتابعة سعر صرف الليرة.



ويزيد الخفض المستمر لسعر الليرة من قبل المصرف المركزي، المخاوف على مصيرها واحتكار السلع، بحسب المحلل علي الشامي، الذي اعتبر أن «مهام المصرف المركزي دعم سعر الصرف عبر أدوات نقدية أو التدخل المباشر، وليست المضاربة والاستجابة المستمرة لسعر السوق السوداء، بذريعة المحافظة على شراء الحوالات الخارجية، والتي هي أصلا تذهب لأسواق الدول المجاورة، وتعود بالليرة لداخل سورية، لأن خفض السعر الرسمي لا يوازي السوق رغم الخفض».



وحذر «الشامي»، في حديثه لصحيفة «العربي الجديد»، من أن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، خاصة المستوردة منها، يرفع من «جشع التجار» الذين يحتكرون السلع أو يقننون العرض في السوق، في ظل غياب الرقابة والفوضى التي تعانيها الأسواق السورية.