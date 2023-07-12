بيروت ـ عمر حبنجر



مع عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت الاثنين المقبل، مسبوقة باجتماع اللجنة الخماسية الدولية المعنية بلبنان يوم الخميس، والتي ربما تحرك السواكن السياسية والحوارية، على الرغم من ان المناخ العام، بشقيه، السياسي والطبيعي لا يشجع على التفاؤل، فالاستحقاقات السياسية والمالية على تخبطها، وشمس يوليو اوصلت الحرارة الى مشارف الأربعين.



وتتجه الانظار الى ما سيحمله لودريان في زيارته الثانية لبيروت والتي من المفترض ان تحمل اشارات ورسائل الى القوى المحلية من اعضاء اللقاء الخماسي، في حال انعقاده غدا الخميس، في حين تحدثت معلومات عن عدم رغبة باريس في انعقاده قبل وصول لودريان الى لبنان.



وتريد باريس ان تؤكد اهتمامها بحل الازمات اللبنانية، ومساعدة اللبنانيين على التوافق واستيلاد حل رئاسي وحكومي في آن معا، وان ذلك يستدعي بقاء لودريان اسبوعا او اكثر في بيروت، على الرغم من تعيينه في منصب جديد.



وفي المعلومات ان لودريان سيبني على النتائج السلبية لزيارته الاولى، وسيتعاطى مع ارقام الجولة الانتخابية الرئاسية الاخيرة، التي اعطت المرشح جهاد ازعور 59 صوتا مقابل 51 صوتا لمنافسه سليمان فرنجية، كإشارة للجميع بضرورة البحث عن اسم ثالث للرئاسة.



الطرح الفرنسي الجديد يتجاوب مع طلبات «حزب الله» الذي يريد حصر الحوار المطلوب برئاسة الجمهورية، مع الاخذ بالاعتبار رغبة الفرقاء المعارضين بالوصول الى تحديد اسباب الازمة، وفي مقدمتها سلاح «حزب الله» وكيفية معالجة وجوده.



أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فيرى أن الحوار المطروح فرنسيا لن يكون حول سلة حلول بل حول الرئيس المطلوب انتخابه.



صحيفة «الأخبار»، القريبة من «حزب الله»، كشفت عن ان جولة لودريان الأولى شهدت تباينا بين فرنسا و«حزب الله» في قراءة نتائج الجلسة الانتخابية الاخيرة وتحليل ارقامها، حيث لم يقتنع لودريان بأن ارقام فرنجية تعطيه القدرة على ان يكون الرئيس، ولا أن الاصوات التي حصل عليها ثابتة وغير قابلة للتحول باتجاهات رئاسية اخرى كما يعتقد الحزب، وذلك مقابل تقاطع ظرفي على المرشح الآخر جهاد ازعور، انما اقتنع لودريان بشبه الاجماع المسيحي على ازعور، الامر الذي جعل باريس تتخلى عن اسم فرنجية لتطرح البحث عن الاسم الثالث.



اما عن مكان طاولة الحوار المرتقبة فرئيس المجلس بري يريدها في مجلس النواب، ومن دون ان يترأسها شخصيا، ولودريان يريدها في «قصر الصنوبر» حيث المقر الرسمي للسفارة الفرنسية.



على ان تصلب «الثنائي الشيعي» في الاصرار على ترشيح فرنجية سيقود الفريق الآخر الى التشدد في دعم مرشحه أزعور، مع الضغط الشديد على رئاسة مجلس النواب لتعيين موعد جلسة انتخاب جديدة.



وتقول المصادر المتابعة لـ«الأنباء» ان شرط هذه الجلسة الاستمرار حتى انتخاب الرئيس الذي سيكون واحدا من اثنين: جهاد ازعور او سليمان فرنجية، واذا اخفق كلاهما في الدورة الاولى وطار النصاب، منعا للدورة الثانية، تعتقد المعارضة ان بوسع أزعور القفز فوق الرقم 60 من الاصوات في الدورة الاولى، وهنا إما ان يخضع «الثنائي» لنتائج التصويت ويقتنع بانعدام فرصة وصول فرنجية الى بعبدا، أو يسلم بالطرح القائل بوجوب استبعاد هذين المرشحين، والتوافق على مرشح ثالث يملك معطيات القبول من معظم الاطراف، وقد بدأت المساعي في هذا الاتجاه.



على النقيض من ذلك، ملف حاكمية مصرف لبنان المركزي يتقدم كأولوية على الملف الرئاسي، ربما لأنه يمثل عصب الحياة المعيشية للناس وربما، أيضا، لأنه موطن شهوات الفاسدين من اهل السلطة. وهنا يبدو الاختلاف عميقا حتى بين اهل المحور الواحد.. فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يقبل التمديد لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الملاحق قضائيا، في كبرى الدول الاوروبية وتاليا في لبنان، ولا يوافق على تعيين حاكم جديد، من قبل حكومته التي هي تصريف اعمال، مفضلا حلول النائب الاول للحاكم وسيم منصوري محله وهذه، ايضا، وجهة نظر «حزب الله»، بينما يفضل رئيس المجلس النيابي حاكما جديدا يتولى ادارة الدفة المالية بعد سلامة، لكن بري عاد وسلم بوجهة النظر الأخرى.