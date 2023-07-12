انطلقت منذ أيام أعمال تصوير مسلسل الست كوم الكوميدي الجديد «درجة درجة» في بيروت، ضمن خلطة عربية مصرية ـ لبنانية، تتناول جانبا من واقع الحياة الاجتماعية، من خلال قصة اجتماعية كوميدية للزوجين الفنانين أيمن قيسوني ونسرين زريق.



العمل قصة وسيناريو وحوار مايا سعيد، وإخراج مارك سلامة، وإنتاج روتانا، وهو من بطولة الفنانين: أيمن قيسوني ونسرين زريق وجوزف بونصار وطارق تميم، وآخرين، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال الحلقات.



تدور أحداث مسلسل «درجة درجة»، الذي سيعرض قريبا على قناة LBC الفضائية من خلال 15 حلقة، حول زوجين أيمن ونسرين اللذين انتقلا من مصر إلى لبنان، ليسكنا في منزل مريح استأجره أيمن لمفاجأة زوجته ببيروت، ولكنهما يواجهان احتيال أحد السماسرة، ويدخلان في العديد من المشاكل مع الجيران، ويكتشفان أن منزلهما الجديد يقع في مبنى تابع لمصحة أمراض نفسية، ويصطدمان بعدد من الأحداث والمفاجآت غير المتوقعة في إطار كوميدي.