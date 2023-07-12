بشار جاسم



أكدت الفاشينستا والفنانة روان بن حسين، أنها حصلت على لقب ثاني أجمل امرأة مسلمة على مستوى العالم في عام 2020، وقالت إنها طول عمرها تشوف نفسها جميلة والجمهور ساعدها على هذه الثقة بالنفس، ونفت أنها دفعت ثمن هذه الجائزة، حيث إنها حصلت على نفس الجائزة في عام 2023 هذا العام كأجمل امرأة بالمركز السابع، فكيف ادفع ثمن جائزة كهذه؟!



جاء هذا التأكيد من خلال إطلالتها قبل يومين مع الإعلامي اللبناني علي ياسين الذي يقدم برنامجه المميز «كتاب الشهرة».



وتحدثت روان في البرنامج عن تجربتها بعالم التمثيل من خلال مشاركتها في مسلسل «ذهبت مع الماء»، حيث أكدت سعادتها بالتجربة مع المخرج محمد دحام والكاتبة منى الشمري وأعجبها الدور الذي جسدته في العمل الذي يتحدث عن تعنيف المرأة وأبدت إعجابها بفريق عمل «شاشا» كونهم المنتجين لهذا العمل الفني الكبير الذي يتحدث عن اضطهاد المرأة في ثلاثة عصور مختلفة والطبقية القبلية والطائفية والمذهبية وتجارة الرقيق في شبه الجزيرة العربية، وأنها أحبت شخصية «عالية» التي جسدتها في العمل.



وبسؤال علي ياسين لها بأنها نجمة الخليج الاولى في العصر الحديث بالدراما والغناء، قالت: إذا كنت تقصد اني فنانة شاملة كمطربة وممثلة نعم، لأنني الوحيدة التي قدمت نفسي كـ«بلوقر» ومطلوبة من قبل أهم الماركات العالمية، ونجحت في الغناء والتمثيل، فأكيد أنا نجمة الخليج الاولى حاليا.



وفي ردها على سؤال المذيع عن ماذا لو شاركت روان كموديل في كليب، وخيرها بين 3 مطربين: راغب علامة وائل كفوري وعاصي الحلاني، جاوبت روان وبدون تردد راغب علامة، لأنها صديقة ابنائه وزوجته، وقالت إنها فخورة بتجربة ابن راغب علامة كموديل ناجح.



كما تغزلت روان بنانسي عجرم من حيث سؤال المذيع لها عن إمكانية سرقة نجاح احد الفنانين، وقالت إن نانسي عجرم الأقرب الى قلبي، خصوصا أنها أم لبنتين وأغانيها تشبهني.



وتحدثت روان عن صداقتها بالوسط الفني مثل عمرو دياب ورجل الأعمال نجيب ساويرس والعديد من الشخصيات.



كما أكدت روان في البرنامج نفسه سعادتها بنجاح وتصوير أغانيها، وقالت إن جميع الأغاني هي من إنتاجها الخاص، وأيضا تحدثت عن مسلسلها الجديد «الدولة العميقة» وسعادتها بالتعاون مع المخرج اللبناني سعيد الماروق وقالت: لو أنا مو ممثلة ما يختارني كبار المخرجين أمثال محمد دحام وسعيد الماروق.



وتمنت روان ببرنامج «كتاب الشهرة» ان تشارك في مسلسل «دفعة لندن» لأنها عاشت هذه المرحلة أثناء دراستها في لندن، وقالت إنها من المتابعين لأعمال هبة مشاري حمادة، وتتمنى أن تشارك في أحد أعمالها.