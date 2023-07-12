القاهرة ـ محمد صلاح



عانت المطربة ساندي من موجة نقد شديدة من متابعيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عنوان أغنيتها التي طرحت البوستر الخاص بها مؤخرا وأطلقت عليها «الرعشة»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي. واعتبرها الكثيرون كلمة خارجة عن الآداب العامة وجريئة اكثر من المفترض، وطالبها البعض باختيار اسم جديد للأغنية.



وردت ساندي بانها تعلم أن عنوان الأغنية صادم ويثير الجدل وأنها قصدت ذلك حتى يحدث جدل.



وعن تجربتها الثالثة كممثلة في فيلم «تاج» مع الفنان تامر حسني والذي نافس ضمن موسم عيد الأضحى السينمائي، أكدت سعادتها بالعمل لأنه قدمها في شخصية جديدة وجريئة ومختلفة عن الأدوار التي قدمتها، وتحلم بان تقف على خشبة المسرح في عمل استعراضي يفجر طاقتها كفنانة شاملة.



وسبق لساندي أن شاركت في فيلمي «عيش حياتك» و«خلطة جيمي».