تعود المذيعة غريس راضي بإطلالة جديدة ومختلفة لتلتقي الجمهور من خلال برنامج بودكاست جديد «بلا تصنيف»، والذي سيتم بثه بشكل أسبوعي كل يوم جمعة على الهواء مباشرة في التاسعة مساء بتوقيت المملكة عبر قناتي LBC الفضائية وروتانا موسيقى انطلاقا من الشهر الجاري.



ويستضيف البرنامج الفنانة المصرية إيمان العاصي في أولى حلقاته، كما سيستضيف عددا من الفنانين والمشاهير العرب للحديث عن أبرز المواقف والمفارقات المؤثرة في مشوار حياتهم، ومن أبرز الضيوف: دينا حايك، نادية الزعبي، صفاء سلطان، نسرين أمين، سعد رمضان، وغيرهم.



وسيتم تصوير برنامج «بلا تصنيف» بين دبي ومصر وبيروت، ضمن محتوى ثري ومختلف من حلقة إلى أخرى، ويطرح نقاشات وموضوعات ممتعة ومثيرة للجدل، ويغوص في أعماق الجوانب الإنسانية للمشاهير لاستكشاف أبعاد جديدة في حياة الضيوف.