أشاد رئيس فريق أصدقاء ذوي الإعاقة د.عيسى الجاسم بالإنجاز الذي حققه الأولمبياد الخاص الكويتي في دورة الألعاب العالمية برلين 2023 والإنجازات الرائعة التي فاقت التوقعات لنادي الطموح الرياضي في تقديم افضل الخدمات والفرص لذوي الاعاقة الذهنية، خاصة في المجال الرياضي من خلال بناء وتأهيل قاعدة مميزة من الرياضيين نجحوا في تقديم صورة مشرفة لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة الكويتية في العديد من المحافل المحلية والإقليمية والدولية.



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها د.عيسى الجاسم ود.تالية الخليل رئيس أكاديمية المحاربين الصغار العراقية التي تزور البلاد حاليا ود.فاطمة الظفيري نائب مدير الدمج التعليمي بمدارس النجاة الخيرية الى نادي الطموح الرياضي بمنطقة الروضة.



وهنأت رحاب بورسلي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي د.عيسى الجاسم بتولي رئاسة فريق أصدقاء المعاقين، وأشادت بمساهماته القيمة ومسيرته الحافلة في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، كما رحبت بضيفة الكويت د.تالية الخليل، واستعرضت معها والحضور أنشطة وبرامج النادي للنهوض برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ودعم قدراتهم الرياضية والنفسية والصحية ودمجهم في المجتمع وتأهيلهم للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية بالبلاد



من جانبه، أثنى د.عيسى الجاسم على جهود نادي الطموح في اختصار الكثير من الزمن والتأسيس لمرحلة جديدة من الرعاية المتكاملة رياضيا واجتماعيا وصحيا لأبنائنا من ذوي الإعاقة الذهنية. هذا، وحضرت اللقاء هدى الخالدي المديرة التنفيذية لنادي الطموح الرياضي.