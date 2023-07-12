عبدالعزيز جاسم



انطلقت أول من أمس تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، بحضور 23 لاعبا تحت قيادة الجهاز الفني المعاون للمدرب محمد إبراهيم، حيث قاد التمرين مدرب اللياقة التونسي خليل الجبابلي والمساعدان الوطنيان صالح الشيخ وحسين فاضل.



وشهد التدريب الأول وجود النجم بدر المطوع وكذلك المحترفين الجديدين الليبي محمد الصولة والتونسي يوسف بن سودة، فيما غاب المالي إبراهيما تانديا بسبب مراجعته عيادة الأسنان في وقت التدريب، كما تدرب بشكل منفرد لاعب الوسط عبدالعزيز وادي والمهاجم مشعل خالد كونهما يخضعان لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة.



وكان الجهاز الإداري في «الأصفر» قد اتفق مع نظيره الساحل على إقامة مواجهة ودية أولى 24 الجاري، على أن تليها مباراة ودية ثانية قبل المغادرة إلى معسكر الإسكندرية بداية أغسطس المقبل.



«العنابي» يضم المطيري



من جانب آخر، انضم لاعب التضامن والساحل السابق راشد فراج المطيري، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النصر، حيث يعتبر المطيري من اللاعبين المميزين في مركز وسط الملعب بسبب قدرته على الصناعة والتسديد، وسيكون إضافة جيدة لـ «العنابي» في حال شارك بشكل منتظم في المباريات.



الملاعب تسبب أزمة



وجود معظم الملاعب الرئيسية تحت أعمال الصيانة خلال الفترة الحالية (وهو أمر طبيعي لتجهيز الملاعب قبل انطلاق الموسم) بات يسبب أزمة لجميع الأندية التي تتفق على إقامة مباريات ودية، لكنها تتراجع في اللحظات الأخيرة لعدم وجود ملاعب تستضيف المباريات، لذلك قد تضطر الفرق إلى خوض المباريات الودية في الملاعب الفرعية خلال الأيام المقبلة وذلك لتجهيز اللاعبين بشكل فني وبدني جيد قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي.



غوان مدرباً لليرموك



أعلن نادي اليرموك عن الجهاز الفني الجديد الذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم في دوري زين للدرجة الأولى في الموسم المقبل، حيث سيكون الصربي غوران متاكوفيتش مدربا، على أن يكون المدرب الوطني محمد الفيلكاوي مساعدا، والصربي زيلكو ميليسبفتش مدربا للياقة البدنية.