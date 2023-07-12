مبارك الخالدي



يدشن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته الليلة بقيادة المدرب الألماني توماس برداريش والمدربين المساعدين. وكان الجهاز الفني للأخضر قد وصل الى البلاد مساء أول من امس، حيث قام بتوقيع العقود الخاصة بعمله مع الفريق الموسم المقبل.



وقال المدرب توماس برداريش في تصريح لموقع النادي: سعيد بتواجدي مع الفريق وشكرا جزيلا لإدارة النادي على ثقتكم وأتمنى من الجميع وخاصة جماهيرنا الدعم خلال منافسات الموسم لتحقيق النتائج المرجوة.



هذا، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الأولى لتدريبات الأخضر مباراة محلية واحدة تم تحديد موعدها في 17 أو 18 يوليو الجاري، وذلك قبل السفر الى المعسكر الذي سيقيمه الفريق في مدينة ازميت بتركيا 28 الجاري والذي يمتد حتى 12 من الشهر المقبل، يتخلله لعب ثلاث مباريات ودية.



وفي جانب آخر، وصل الى البلاد مساء أول من امس المحترف السنغالي مامادو ثيام، وكان في استقباله أعضاء الجهاز الإداري بالفريق.



من جانب آخر، وفي نادي الكويت، أعلن عضو مجلس إدارة النادي ونائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة عن إصابة المحترف المغربي المهدي برحمه وتغيبه عن الملاعب والتدريبات لمدة شهر، وذلك بعد نتائج أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها اللاعب وأثبتت حاجته الى تنظيف الغضروف. وقد غادر اللاعب المعسكر إلى مدينة الرباط المغربية لإجراء العملية.