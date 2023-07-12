بلوحة جدارية يصل ارتفاعها إلى 20 مترا يظهر فيها وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو مبتسم، ستستقبل ميامي أفضل لاعب في العالم، حيث سيجري تقديمه الأحد المقبل لاعبا في صفوف إنتر ميامي الأميركي. ورسم اللوحة الجدارية مواطنه الأرجنتيني إجناسيو باجناسكو وهي موجودة في حي وينوود، وهو عبارة عن متحف للفن الحضري مفتوح في الهواء الطلق. وسبق لباجناسكو أن رسم جداريات لميسي في الأرجنتين وألبانيا. وتمنى الفنان أن يتمكن ميسي من زيارة المكان الذي تعرض فيه الجدارية، التي تنقصها بضعة أيام من العمل كي تكتمل. مع ذلك، قال باجناسكو إنه يعرف أن «ميسي لا يمكنه أن يسير في الشارع لأسباب أمنية». لكن زار الجدارية بالفعل، النجم الإنجليزي ديفيد بيكام صاحب مشروع نادي إنتر ميامي الأميركي.