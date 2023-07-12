جاءت نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم جيدة، حيث عاد نوير إلى الملعب أمس وخضع لجلسة تدريبية، وذلك بعد غياب طويل بسبب إصابة بكسر في الساق في ديسمبر الماضي.



وكان نوير (37 عاما) ضمن مجموعة أولى من اللاعبين خضعت للفحوص الطبية الاثنين، وسيخضع باقي لاعبي الفريق للفحوص خلال الأيام المقبلة.



وتدرب نوير أمس تحت إشراف مدرب حراس المرمى وأخصائي علاج طبيعي، لكن لم تتضح الصورة بعد بشأن مشاركته في المعسكر التدريبي الأول للفريق في استعداداته للموسم الجديد بداية من السبت المقبل.



وذكرت تقارير إخبارية أن نوير ربما لم يصبح لائقا بالشكل الكافي للمشاركة في المعسكر الذي يقام اعتبارا من السبت المقبل، وسيواصل التدرب بشكل منفرد.



كذلك أشارت تقارير إلى أن الصورة لم تتضح بشأن مدى قدرته على المشاركة مع الفريق في جولته الآسيوية التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري. إلى ذلك، أعلن نادي يونيون برلين أمس أنه ضم المهاجم ديفيد داترو فوفانا من تشلسي الإنجليزي بعقد إعارة لمدة موسم واحد.



وبدأ فوفانا مسيرته الاحترافية في بلاده كوت ديفوار قبل الانتقال إلى مولده النرويجي عام 2021، وقد ساعد الفريق في التتويج بلقب كأس النرويج للمرة الأولى.



بعدها بعامين، انتقل فوفانا إلى تشلسي وشارك في ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز. وقال فوفانا تعليقا على انضمامه إلى يونيون برلين «يونيون تطور بشكل كبير في الأعوام الأخيرة وهو ما يمنحني حماسا شديدا لأكون جزءا من هذا الفريق في الموسم المقبل»، مضيفا «النادي بذل جهدا كبيرا ولفترة طويلة من أجلي، والآن أود أن أرد له ذلك عبر تقديم عروض جيدة». وأنهى يونيون برلين الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الألماني ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.



ويستهل يونيون برلين مشواره في الموسم الجديد من الدوري الألماني بلقاء ماينز أحد يومي 19 و20 أغسطس.