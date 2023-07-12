عاد لاعبو برشلونة لمرافق تدريبات الفريق في الساعات الماضية، لبدء التحضيريات للموسم الجديد (2023-2024)، وخضع لاعبو «البارسا» للفحوصات الطبية المعتادة في مستهل فترة الإعداد، قبل الانخراط في التدريبات الجماعية. وأعلن برشلونة عبر موقعه الإلكتروني عن حصول المدافع الفرنسي كليمينت لينغليت، على إذن بعدم التدرب مع الفريق حتى يوم 18 يوليو الجاري. يأتي ذلك بعدما تواجد الدولي الفرنسي بمقر النادي، للخضوع للفحوصات الطبية رفقة زملائه. وينتظر لينغليت الحصول على بعض العروض من أندية أوروبية، بهدف مغادرة النادي الكتالوني بعدما خرج من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز.



وأمضى لينغليت الموسم الماضي معارا إلى توتنهام هوتسبير، الذي قرر عدم تفعيل بند خيار الشراء في عقده. وفي سياق متصل، يستقبل خيتافي برشلونة بطل الموسم الماضي في المرحلة الاولى من بطولة إسبانيا لكرة القدم من دون جمهور، بسبب عقوبة تعود إلى عام 2017 وتتعلق باجتياح جمهوره للملعب. وأعلنت المحكمة العليا في إسبانيا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، عن عودتها عن قرارها الاولي بالغاء العقوبة في وثيقة حصلت على نسخة منها وكالة فرانس فرس.



وكان أنصار خيتافي اجتاحوا ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريس الخاص بفريقهم، بعد الفوز على تينيريفي الذي خولهم الصعود الى مصاف الدرجة الاولى في «لا ليغا» قبل ست سنوات، ما أثار حفيظة أنصار الفريق المنافس ودفع المسؤولين عن المباراة إلى اللجوء الى غرف الملابس. وتعتبر زيارة برشلونة مجزية للغاية بالنسبة الى خيتافي، لكن رئيس النادي انخل توريس اكد أنه حزين اكثر بالنسبة الى أنصار الفريق بقوله لصحيفة «آس» الرياضية: «إذا كان ما أرادوا هو معاقبة أنصارنا، فلا خيار أمامنا سوى القبول بالقرار، أنا حزين أكثر تجاه أنصار الفريق من نقص الموارد المادية للنادي» جراء هذا القرار. ويستقبل خيتافي في 13 أغسطس حامل اللقب في افتتاح «لا ليغا».