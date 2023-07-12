واصلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا مشوارها بنجاح في بطولة ويمبلدون للتنس، حيث تمكنت من إقصاء المصنفة الأولى عالميا البولندية إيغا شفيونتيك من الدور ربع النهائي بالفوز عليها بمجموعتين لمجموعة 7-5 و6-7 و6-2.



وبلغت سفيتولينا «المشاركة ببطاقة دعوة» والتي عادت لبطولات المحترفات في أبريل بعد ولادة طفلتها في أكتوبر الماضي، الدور قبل النهائي للبطولة للمرة الثانية في أربع سنوات. وستلتقي سفيتولينا في نصف النهائي مع التشيكية ماركيتا فاندروسوفا، التي تغلبت على الأميركية جيسيكا بيغولا أمس في ربع النهائي، بمجموعتين لواحدة.



واستهلت فاندروسوفا المجموعة الأولى بقوة لتحسمها بواقع 6-4. وانتفضت بيغولا في المجموعة الثانية لتفوز بها بسهولة 6-2.



وتمكنت فاندروسوفا من كسب المجموعة الثالثة 6-4 لتتأهل إلى نصف النهائي. ولدى الرجال تأهل كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا إلى دور الثمانية بعدما استعرض عضلاته أمام الحصان الأسود الإيطالي صاحب ضربات الإرسال الهائلة ماتيو بريتيني.



وخسر اللاعب الإسباني المجموعة الأولى لكنه رفع مستواه ليحقق فوزا مريحا 3-6 و6-3 و6-3 و6-3 ليسعد الجماهير في الملعب الرئيسي.



وقال ألكاراز في الملعب الرئيسي بعد المباراة: «أنا متعطش للمزيد، إنه شيء أردته حقا، جئت هذا العام بهدف الوصول إلى دور الثمانية والآن أرغب في المزيد، أريد خوض النهائي هنا وربما الفوز به».



وعن مواجهة رونه في الدور المقبل، قال ألكاراز «اللاعبون الشبان يحققون أحلامهم. الوصول إلى هنا وخوض دور الثمانية معا إنجاز رائع للتنس».