أن يتواجد ملعب كرة قدم في حفرة بركانية هذا أمر غير مألوف على الإطلاق، لكن هذا هو المكان الذي يطلق فيه الحكم صافرة انطلاق المباراة نهاية كل أسبوع على مشارف مكسيكو سيتي.



وقال اللاعب أدريان غارسيا البالغ من العمر 32 عاما والذي يعمل كمصمم غرافيك خارج ملعب كرة القدم «إنه ملعب فريد»، مضيفا «من الجميل أن تأتي الى هنا كي تنسى همومك وتسترخي مع الأصدقاء والعائلة». يرتفع بركان تيوكا الخامل نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر في منطقة سوتشيميلكو الخضراء في جنوب شرق المدينة المترامية الأطراف. وتلعب نحو 10 فرق من دوري الهواة في فوهة بركانها خلال عطلات نهاية الأسبوع.