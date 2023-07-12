اعتبرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أن الذكاء الاصطناعي ستكون له «بدون شك انعكاسات ملحوظة على سوق العمل، لكن حتى الآن يؤثر بشكل أساسي على جودة الوظائف أكثر منه على معدلات التوظيف».



وأشارت المنظمة في «توقعات التوظيف 2023»، إلى الشكوك الكبيرة المحيطة بالآثار الحالية والمستقبلية للذكاء الاصطناعي خاصة على صعيد الوظائف. ولفتت إلى أن التكنولوجيا ستؤثر على «كل قطاعات الخدمات تقريبا وكل المهن» وأن «سرعة التطور المسجلة غير مسبوقة».



وقالت إن «هناك القليل من الأدلة على التداعيات السلبية الكبيرة للذكاء الاصطناعي على التوظيف»، معتبرة أن «الآثار السلبية المحتملة» قد «تستغرق وقتا قبل أن تبدأ بالظهور».



وأضافت «حتى الآن تظهر الأعمال المنشورة أن الذكاء الاصطناعي يؤثر بشكل أساسي على جودة الوظائف».