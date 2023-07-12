علقت عملية بيع تذاكر حفلات للمغنية تايلور سويفت المرتقبة في باريس بعد فترة وجيزة على إطلاقها عبر منصة «تيكت ماستر».



وكتب موقع «تيكت ماستر» في صفحاته عبر مواقع التواصل «لقد علق بيع تذاكر الحفلات المرتقبة في ستاد باري لا ديفانس ارينا». وكان منشور سابق لفت إلى «مشاكل يواجهها الموقع».



وكانت تايلور سويفت التي يتابع حسابها في انستغرام 267 مليون شخص رفعت إلى أربعة عدد حفلاتها في باريس بتواريخ 9 و10 و11 و12 مايو 2024.



وهذه ليست المرة الأولى تحصل فوضى فيما يخص بيع تذاكر حفلات تايلور سويفت، ففي مطلع العام أقر القائمون على «تيكت ماستر» بتحملهم «مسؤولية» في الفوضى التي حصلت بشأن بيع تذاكر النجمة الأميركية في نوفمبر 2022.



وأشاروا إلى مسؤولية مشتركة فيما حصل مع «هجمات عبر بوتات الإنترنت» كان لها أثر كبير في إبطاء عمليات المنصة خلال بيع تذاكر حفلات تايلور سويفت منتصف نوفمبر.