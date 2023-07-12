أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس عن رفع الإيقاف المفروض على اتحاد كرة القدم في زيمبابوي منذ فبراير 2022 وتعيين لجنة على الفور لإدارة شؤونه.



وذكر «فيفا» أنه كلف لجنة معينة تكون مهمتها إدارة الشؤون اليومية لاتحاد الكرة في زيمبابوي وإعادة هيكلة إداراته وإبرام اتفاقية تعاون بين وزارة الرياضة والمجلس الرياضي واتحاد الكرة في زيمبابوي بمساعدة «فيفا»، والتي ستحدد مسؤوليات وأهداف كل طرف.



كما تتضمن مهام اللجنة مراجعة النظام الأساسي واللائحة الانتخابية لاتحاد الكرة في زيمبابوي لضمان توافقهما مع النظام الأساسي والمتطلبات الخاصة بـ «فيفا»، وضمان اعتمادهما من قبل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في زيمبابوي.



وتتكون اللجنة المعينة من لينكولن موتاسا رئيسا وسيخومبوزو نديبيلي وروزماري موجادزا ونياشا تاشينجا سانياماندو أعضاء.



وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن اللجنة ستتولى إدارة شؤون اتحاد الكرة في زيمبابوي على الفور وستنتهي من كل المهام الخاصة بها بانتخاب مجلس جديد بحلول 30 يونيو 2024.