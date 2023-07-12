بيروت - اتحاد درويش



تتحول بعض دور الحضانة من مصدر راحة وأمان للأم، الى تهديد وقلق على مصير طفلها الذي يفترض أن تطمئن أنه في حماية ورعاية كاملة لتنصرف الى عملها وهي على ثقة بأنه بين أياد أمينة وحريصة عليه تماما كما أمه.



لكن ما حصل أول من أمس في إحدى دور الحضانة، وهي ليست المرة الأولى، يؤكد أن القيمات عليها قد تجردن من المشاعر الإنسانية ومن الدور المطلوب القيام به بديلا عن الأم التي تضطرها ظروف العمل الى الدفع بطفلها مكرهة الى الحضانة، التي تحولت بعضها الى دكاكين لا تبغي سوى الربح تحت عناوين جذابة.



فقد أثار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي غضب اللبنانيين لما تضمنه من مشاهد صادمة عن تعرض أطفال في إحدى الحضانات في منطقة الجديدة قضاء المتن، للضرب والتعنيف اللفظي على يد إحدى العاملات في الحضانة ومواصلته للبكاء دون أن تتوقف العاملة عن تعنيفه.



وكان المكتب الاعلامي لوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض قد أفاد في بيان أمس بأنه بناء على قرار وزير الصحة، إثر توافر معطيات مؤكدة أظهرها التحقيق السريع في قضية تعنيف أطفال في إحدى الحضانات بمنطقة المتن الشمالي تم التواصل مع قائمقام المتن مارلين حداد لإجراء المقتضى القانوني، حيث تم إقفال الحضانة بالشمع الأحمر.



ودعا الأبيض في تصريح له «القضاء الى إنزال أقصى الإجراءات العقابية بحق المرتكبين». مؤكدا «أن الغلق لا يكفي ويجب أن يكون العقاب عبرة لمن يعتبر».



وفي حديث لـ«الحدث» قال الأبيض يجب زيادة الزيارات المفاجئة الى الحضانات كما يجب خضوع جميع العاملين في الحضانات للتدريب.



وأكد الأبيض أن الوزارة تتواصل مع أهل الأطفال المعنفين. وتابع: صدمتني المعلمة التي صورت الفيديو أكثر من التي عنفت الأطفال.



وكانت قوى الأمن الداخلي أعلنت أول أمس عبر «تويتر» أنه في سياق التحقيق من قبل مفرزة الجديدة القضائية على أثر انتشار فيديو هز الرأي العام وأظهر استياءه حول تعرض طفل للضرب والتعنيف داخل إحدى دور الحضانة وقد أوقفت كل من المدعوتين (د.ح) و(ط. م) للتحقيق معهما بناء على إشارة القضاء.