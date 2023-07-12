بيروت ـ أحمد عز الدين



رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري ان مقياس الانتماء الوطني والدفاع عن السيادة والاستقلال والهوية يبدأ من الجنوب في مواجهة عدوانية إسرائيل، وان الاختلاف السياسي حول الكثير من القضايا والملفات والاستحقاقات يجب ألا يحجب الرؤية حيال نوايا إسرائيل العدوانية المبيتة.



وقال الرئيس بري في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الـ17 للعدوان الاسرائيلي على لبنان في يوليو من العام 2006 إن الخلاف والاختلاف السياسيين حول الكثير من القضايا والملفات والاستحقاقات على أهميتها والتي تستوجب ضرورة الإسراع والعمل على حلها بروح المسؤولية الوطنية الجامعة لكنها بالتوازي يجب ألا تحجب الرؤية لدى جميع اللبنانيين على مختلف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية والروحية والحزبية حيال نوايا إسرائيل العدوانية المبيتة ضد لبنان انتهاكا يوميا لسيادته جوا وبحرا وبرا وهذه المرة انطلاقا من ضم قوات الاحتلال الإسرائيلي للشطر اللبناني الشمالي من قرية الغجر واستمرار احتلالها لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا.



وأضاف الرئيس بري: وبعد سبعة عشرة عاما على تاريخ أرادته اسرائيل نقطة انكسار للبنان فحوله اللبنانيون بوحدتهم وبسواعد المقاومين الى نقطة تحول وانتصار وأثبتوا عجز القوة الاسرائيلية على مدى 33 يوما عن كسر ارادة اللبنانيين في ممارسة حقهم المشروع في المقاومة دفاعا عن الأرض والعرض والكرامة والسيادة.



وتابع رئيس المجلس: مجددا ودائما مقياس الانتماء الوطني والدفاع عن السيادة والاستقلال والهوية ليس وجهة نظر فهو يبدأ من الجنوب في مواجهة عدوانية اسرائيل وأطماعها ثباتا ووحدة وطنية لا تقبل التنازل او التفريط بذرة تراب لبنانية من أعالي العرقوب الى رأس الناقورة.



وختم الرئيس بري: في ذكرى العدوان والانتصار في آن، التحية للمقاومين كل المقاومين ولبواسل الجيش اللبناني ولكل المرابطين على حدود وطننا حراسا لأحلامنا وعناوين لقواتنا. المجد والخلود للشهداء كل الشهداء لدمائهم ولقاماتهم التي استحالت شموسا بها نستظل ونسترشد طريق الصواب الوطني فلا نضل الطريق.