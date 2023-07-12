عبدالعزيز الفضلي



عقد الوكيل المساعد للمنشــآت التربويــــة والتخطيط بالتكليــف م.محمد الخالدي اجتماعا تنسيقيا مشتركا مع ممثلين من وزارة الكهرباء والماء برئاسة الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم والرقابة بالتكليف ورئيس لجنة استراتيجية ترشيد الكهرباء والماء م.فاطمة جوهر حياة وبحضور ممثلين عن المناطق التعليمية ومهندسين من «الكهرباء». وخلال الاجتماع تمت مناقشة سبل تعزيز العمل بين الجهتين والتعاون المشترك وتبادل الخبرات والممارسات المهنية بما يحقق النجاح في عمل الجهتين.



وقال م.محمد الخالدي إنه تم البدء باستراتيجية حملة ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال عملية الإغلاق والتحكم في أنظمة التكييف خلال فترة الصيف. وأكد الخالدي أن «التربية» تسعى لتحسين كفاءة الطاقة من خلال اختيار أجهزة توفرها لتكون بديلة عن المستخدمة حاليا في بعض المدارس، كما تبنت فكرة استخدام الطاقة البديلة لتلبية احتياج بعض من أحمال المدارس مستقبلا، مشيرا الى أن العمل على قدم وساق للوصول إلى ترشيد الاستهلاك الأمثل في منشآت الوزارة.